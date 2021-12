(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 SPORT, STRAGLIATI (LEGA): “SNELLIRE BUROCRAZIA PER CONSENTIRE A PICCOLE SOCIETA’ DI PARTECIPARE AI BANDI”

BOLOGNA, 9 DIC – “Snellire la burocrazia per consentire anche alle piccole società sportive di poter accedere e partecipare ai bandi regionali”. Lo ho chiesto questa mattina in commissione Cultura il consigliere regionale della Lega Er, Valentina Stragliati, che ha sottolineato la necessità di procedere “ad una maggiore semplificazione normativa”.

“Le società sportive svolgono una cruciale funzione educativa, sociale e formativa per i giovani e giovanissimi del nostro territorio e rappresentano una risorsa preziosissima a supporto delle famiglie e della collettività. Pertanto è necessario che anche la Regione prenda atto dell’importanza di questo settore e sostenga le realtà locali, anche piccolissime, che sempre più spesso, grazie alla loro azione, rappresentano un imprescindibile supporto sia alle famiglie sia alla società, anche in termini di educazione, integrazione e divulgazione delle imprescindibili regole della convivenza civile e rispettosa degli altri” conclude Stragliati.

