(AGENPARL) – sab 11 luglio 2020 SPORT: MARIN, SPADAFORA VENGA IN PARLAMENTO E ASCOLTI CHI CONOSCE LO SPORT ITALIANO

“Il ministro Spadafora ci aveva chiesto un contributo sul testo della riforma dello sport e noi glielo avevamo mandato nonostante Spadafora non ci avesse mandato nemmeno una bozza su cui lavorare. Ieri però abbiamo appreso pezzi del testo della riforma dai giornali. E allora è tutto più chiaro: anche in questo campo il governo fa tutto da solo. Salta il Parlamento. Un comportamento incomprensibile e che non rende giustizia prima di tutto allo Sport Italiano. Un mondo che il ministro Spadafora dimostra di non conoscere. Chiedo ancora una volta a Spadafora di ascoltare chi è in Parlamento e conosce bene lo Sport Italiano. Ha importanti esempi anche nel movimento politico di cui fa parte. Lo Sport è trasversale non si può tentare di marchiarlo politicamente. Sarebbe un errore grave. Lo sport è cosa seria con più di 100 mila società sportive, 44 federazioni, 15 enti di promozioni sportive e 19 discipline associate, più di 20 milioni di praticanti. Spadafora si fermi, non si avventuri in un mondo che non conosce e non prova nemmeno a tentare di comprendere. Perché andando avanti da solo si assumerà una responsabilità politica immensa: lo Sport Italiano infatti è da decenni un esempio invidiato e vincente in tutto il mondo e nessuno può provare a distruggere in pochi mesi quello che è stato costruito in decenni di impegno e dedizione da parte di chi allo Sport Italiano ha dedicato la sua vita. Noi di sicuro non possiamo permetterlo”.

Lo dichiara il deputato Marco Marin campione olimpico e responsabile nazionale dipartimento Sport Forza Italia.

