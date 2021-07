(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 SPORT, GIACOMONI (FI):OGGI COME SEMPRE E PIÙ DI SEMPRE FORZA ITALIA!

“Berrettini e Nazionale: tutto pronto per la giornata dell’orgoglio azzurro! La storia, il prestigio, la cultura, i valori, il talento, la passione, la dedizione, l’impegno: tutto racchiuso in queste due iconiche parole: FORZA ITALIA!” Così su Twitter l’onorevole Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this