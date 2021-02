SPORT E INCLUSIONE: DOMANI, 19 FEBBRAIO, L’EVENTO FINALE DEL PROGETTO EYESS

(AGENPARL) – gio 18 febbraio 2021 *SPORT E INCLUSIONE: L’EVENTO FINALE DEL PROGETTO EYESS SI TERRÀ DOMANI

19 FEBBRAIO*

*Diretta dalle 10 con rappresentanti di 5 Paesi europei. Tra gli

interventi: Manco e Pesce (Uisp), Loukarelis (Unar), Cataldi (Carta di

Roma), Kirkeby (Isca)***

**

/

Roma, 18 febbraio/ – L’evento finale del progetto*EYESS-European Youth

Engaging in Solidarity and Sport, di cui l’Uisp è capofila*, si

terrà*venerdì 19 febbraio a partire dalle 10 in modalità on lin**e*.

Sono previsti gli interventi dei partner di progetto, quattro momenti di

confronto sulle prospettive dello sport come strumento di inclusione, e

due workshop paralleli, sull’organizzazione di un evento sportivo

antirazzista e sull’hate speech.

*L’incontro SARA’ TRASMESSO INTEGRALMENTE IN DIRETTA*sulla*pagina

condiviso*sulla Pagina Facebook Uisp Nazionale

*. *E’

possibile partecipare all’incontro registrandosia questo link

*

Il progetto si è impegnato nel combattere il razzismo e incoraggiare

l’inclusione sociale attraverso la pratica di discipline sportive:

organizzazioni non governative e università di cinque paesi europei sono

scese*in campo per studiare le caratteristiche di un evento come i

Mondiali Antirazzisti, al fine di replicarne la formula nei paesi

partner*. Le buone pratiche raccolte durante i Mondiali Antirazzisti

sono la base dalla quale partire per riproporre quel tipo di

manifestazione, adattandola alle necessità delle zone in cui verranno

messi in scena. Le attività hanno avuto come focus generale la

solidarietà e l’integrazione sociale dei migranti attraverso lo sport.

*ECCO IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO:*

*PROGETTO EYESS – EVENTO FINALE *

*- ORE **10.00*- presentazione del progetto e moderazione:*Layla

Mousa,*Uisp Aps – coordinatrice progetto EYESS

*[*10.15 – saluti della*Commissione Europea]*(in attesa di conferma)

*10.30*–*TALK SHOW 1 – Lo sport per l’inclusione sociale dei migranti,

dallo sport di base allo sport professionistico*

Partecipano:**

*Vincenzo Manco,*presidente nazionale Uisp Aps

*Daniela De Angelis*, coordinatrice Settore Responsabilità Sociale della

Federazione Italiana Rugby

*Saidou Oumar Daffe*, Lega Serie A, Ufficio Antidiscriminazioni e

responsabilità sociale

Modera:*Daniela Conti,*Uisp Aps

*- ORE 11.15*–*TALK SHOW 2 – Sport e inclusione sociale: testimonianze*

Voci di donne e uomini protagonisti di progetti e attività di sport e

inclusione: *Kevin Di Martino, **Antonella Di Lisio, **Mauro Sciulli,

**Loredana La Civita, **Nikola Sarlitz, **Sayed Mustafa Reza, **Alì Sohna*

Modera*/:/**Riccardo Verrocchi,*Cooperativa Horizon Service

*- ORE 12.00 – TALK SHOW 3 – Il ruolo delle istituzioni e delle

università nella promozione dello sport come strumento di inclusione

sociale*

Partecipano:

*Morten Andersson*, Accademia di Educazione Fisica di Ollerup

*Emmanouil Choustoulakis*, Università del Peloponneso, dipartimento

Sport Management

*Triantafillos Loukarelis*, direttore UNAR-Ufficio Nazionale

Antidiscriminazioni Razziali

*Mariann Bardocz-Bencsik,*ricercatrice indipendente, Università di

Educazione Fisica di Budapest

Modera:*Luigi Dell’Orso*, consiglio direttivo Sapienza Sport

*- ORE 12.45*–*PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DEL PROGETTO: TOOLKIT,

VIDEO, VALUTAZIONE*

*Marta Giammaria*(Uisp Aps)*, Chiara Alonzo*(Ares 2.0)*, Gianmarco

Gianino*(La Sapienza)

13.15 – 14.00*Pausa *

*- ORE 14.00**– 15.30** DUE WORKSHOP PARALLELI*

*WORKSHOP 1: Gestione degli imprevisti e flessibilità

nell’organizzazione di un evento sportivo antirazzista*

(Workshop consigliato a chi ha esperienza pregressa nell’organizzazione

di eventi/attività sportive)

Conducono:

*Massimo Lanzetta,*formatore Uisp Aps

*Carlo Balestri*, responsabile Politiche internazionali, per la

cooperazione e l’interculturalità Uisp Aps

*Shokat Ali Walizadeh*, Verein Neuer Start Vienna

*WORKSHOP 2: Hate speech, come riconoscerlo e come affrontarlo nella

gestione di una campagna sociale*

Conducono:

*Grazia Naletto*, Lunaria

*Valerio Cataldi*, Presidente Associazione Carta di Roma

*- ORE 15.45 – ritorno in plenaria con TALK SHOW 4 – L’impatto della

pandemia Covid-19 sulle attività sportive di inclusione sociale*

Ospiti:

*Tiziano Pesce*, vicepresidente nazionale Uisp Aps

*Mogens Kirkeby*, presidente Isca – International Sport and Culture

Association

*Fabrizio Pregliasco*, presidente Anpas Associazione Nazionale Pubbliche

Assistenze

Modera:*Simone Menichetti*, presidente Uisp Comitato Territoriale di

Roma Aps

*

*

*- ORE 16.45 – Conclusioni e possibili follow up del progetto:*

*Carlo Balestri*,Uisp Aps – responsabile Politiche internazionali, per

la cooperazione e l’interculturalità

*Salvatore Farina*, Uisp Aps – responsabile Progettazione

