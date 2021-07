(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Sport: domani conferenza stampa con Giusy Versace (FI) per presentazione tappa romana “Obiettivo Tricolore”

Domani, 15 luglio alle ore 12 alla Camera dei deputati si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della tappa romana di “Obiettivo Tricolore”, la staffetta ideata da Alex Zanardi e affiancata dal tour della onlus Disabili No Limits, fondata 10 anni fa dall’atleta paralimpica e deputata di Forza Italia, Giusy Versace, responsabile nazionale del dipartimento Pari Opportunità, Disabilità e Sport.

Obiettivo dell’iniziativa è incuriosire i più giovani e far capire che lo sport può essere uno straordinario elemento di inclusione. La staffetta “Obiettivo Tricolore”, partita il 4 luglio scorso, vedrà fino al 25 luglio 70 atleti paralimpici attraversare l’Italia in sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, con tappa nei villaggi sportivi delle principali città d’Italia. Alla conferenza stampa di domani, oltre all’onorevole Giusy Versace, parteciperanno in qualità di relatori gli atleti paralimpici Davide Bazzani, Laura Roccasalva, Diego Gastaldi e Piero Dainese, il team Manager di Obiettivo 3, Barbara Manni, Lia Capizzi, di Sky Sport, Marco Accorsi, Marco Mazzoni e Valentina Ferri di PMG Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this