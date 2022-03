(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 SPORT, BARBARO (FDI): ELEVARE ATTENZIONE SU QUESTO MONDO

“L’inserimento in Costituzione del valore dello sport è un riconoscimento fortemente voluto dal Fratelli d’Italia e che adesso deve far elevare il livello di attenzione su tutto il mondo sportivo”.

Lo afferma in aula in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d’Italia Claudio Barbaro.

“Era il 1997 – ricorda Barbaro – quando il senatore di Alleanza Nazionale Maceratini depositò la prima proposta di legge per la modifica in Costituzione. In questa legislatura i senatori Iannone e Calandrini hanno nuovamente formulato questa proposta, a dimostrazione della forte attenzione della destra verso lo sport e il suo significato sociale ed educativo”.

“Non sempre – osserva Barbaro – le cose sono andate per il verso giusto, lo sport ha attraversato momenti difficili e questa deve essere l’occasione per trarre dallo sport tutti i benefici che ne derivano. Un mondo animato da centinaia di migliaia di volontari che hanno supplito alla sua vocazione quando non arrivavano le dovute risposte da parte del legislatore per la mancanza di una norma superiore”.

“Per noi – conclude Barbaro – lo sport non è mai stata una materia di serie B. Si è arrivati a questo riconoscimento costituzionale anche grazie alle associazioni Cultura Italia e Sport Italia che hanno messo tutti i partiti intorno a un tavole e grazie anche al determinante apporto del sottosegretario Vezzali”.

