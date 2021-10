(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Roma, 20 ottobre 2021

SPIAGGE, SIB: SIAMO FIDUCIOSI CHE GOVERNO E PARLAMENTO RISOLVERANNO LA QUESTIONE BALNEARE

“La legge 145/2018 è conforme al diritto europeo e comunque l’eventuale disapplicazione non spetta né alla Pubblica amministrazione e neppure ai Giudici ordinari”.

“La nostra partecipazione personale e diretta ha contribuito a dimostrare e sottolineare alla Corte la rilevanza nazionale della futura decisione sul destino delle decine di migliaia di famiglie che rappresentiamo ha affermato Antonio Capacchione, presidente Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE-Confcommercio oggi a Roma in occasione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui problemi del settore”.

“Abbiamo potuto portare all’attenzione dell’Adunanza Plenaria l’inapplicabilità della Direttiva Servizi – ha continuato Capacchione – perché non self executive; l’assenza del presupposto della “scarsità di risorsa”; la necessità dell’esistenza, “caso per caso”, della rilevanza transfrontaliera; la doverosità della tutela del legittimo affidamento e del valore aziendale proprio in ossequio della giurisprudenza unionale; la competenza della Corte Costituzionale nell’ipotesi di una eventuale disapplicazione della legge 145/2018 e così via”.

Non si esclude che la questione sia rimessa alla Corte Costituzionale stante le possibili conseguenze penali e di lesioni dei diritti fondamentali, come il diritto di proprietà di una eventuale disapplicazione della norma nazionale in favore di quella europea.

Così come è anche possibile la rimessione alla Corte di Giustizia su una serie di questioni: dall’estraneità al Trattato Europeo di una armonizzazione in materia di turismo alla lesione del diritto di proprietà aziendale del concessionario o anche su altri aspetti specifici come l’assenza di una definizione europea del presupposto della “scarsità di risorsa”.

“Siamo fiduciosi ancorché convinti che la “questione balneare” non debba essere risolta dai giudici ma dal Governo e dal Parlamento attraverso i quali si esplica la sovranità – ha concluso il presidente del Sindacato. Ci auguriamo e ci stiamo adoperando affinché queste Istituzioni si assumano per intero la responsabilità di tutelare le 30.000 aziendale balneari e, con essi, salvaguardare un pezzo importante dell’economia e della storia del nostro Paese”.

