>>>>>>>>> SPETTACOLO, MONTEVECCHI (M5S): OGGI GIORNO FELICE, ASCOLTARE GRIDO DOLORE BOLLE SU DANZA

Roma, 18 mag. – “Quello di oggi è un giorno molto felice perché si attua il primo passaggio di approvazione della Legge delega sullo spettacolo, un provvedimento tanto atteso dai lavoratori del settore. È stato un cammino lungo di cui il Parlamento può dirsi estremamente soddisfatto. Desidero ringraziare la deputata Alessandra Carbonaro per aver promosso una indagine conoscitiva quasi profetica rispetto al successivo periodo di pandemia, che si è abbattuto sul mondo della cultura molto più che su altri settori. Proprio la pandemia ha fatto emergere in tutta la sua crudezza il quadro tragico di un mondo privo di tutele assistenziali. Da una audizione di Bauli in Piazza abbiamo appreso che il 30% dei professionisti del settore hanno abbandonato il proprio lavoro proprio per l’assenza di tutele per le professioni dello spettacolo. La delega approvata oggi contiene misure fondamentali: dagli Osservatori dello spettacolo, che faranno rete tra loro per mettere in campo iniziative tese a rendere efficaci le misure in favore del mondo dello spettacolo abbattendo le disuguaglianze tra regioni, passando per la creazione di uno Sportello Inps e l’istituzione di Tavolo permanente presso il Ministero della Cultura, fino all’indennità di discontinuità. Quest’ultima misura rappresenta una rivoluzione culturale, che ci consente di passare dall’idea che il lavoro nello spettacolo non sia davvero un lavoro a quella per cui la preparazione e lo studio sono fondamentali per arrivare a fruire dell’operato finale. E poi il riconoscimento giuridico dei Live Club, vera cerniera tra percorsi formativi e professionismo, e le misure sulle fondazioni lirico sinfoniche. Sono lieta per l’approvazione di un emendamento per la revisione dei metodi di selezione delle figure ai vertici di questi enti, garantendo la trasparenza delle procedure di selezione e l’assenza di conflitti di interessi. Ora è il momento di guardare avanti: bisogna approvare il testo alla Camera senza modifiche e poi prevedere i decreti attuativi velocemente. Infine un impegno per la politica: impegniamoci per non far cadere nel vuoto il grido di dolore di Roberto Bolle, la danza deve essere all’altezza della fama di questo paese, dobbiamo dare al Paese sbocchi professionali per i danzatori e fare di tutto perché quel grido non resti inascoltato”.

Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Michela Montevecchi nel corso del suo intervento in dichiarazione di voto sulla delega al governo in materia di spettacolo.

