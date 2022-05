(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 >>>>>>>>>>>>>>> NOTA STAMPA

>>>>>>>>>>> SPETTACOLO, DE LUCIA (M5S): OK DELEGA, ORA PERCORSO VELOCE ALLA CAMERA

Roma, 18 mag. – “Quella che abbiamo affrontato in questi ultimi mesi, è stata definita da prestigiosi operatori del settore ”una piccola rivoluzione”, ”una grande conquista per tutti i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo” e, aggiungerei, il reale riconoscimento di un ruolo non solo sociale, ma che dà prestigio al nostro Paese. Le misure contenute nella Legge delega sullo spettacolo, fortemente volute dal Movimento 5 Stelle, rappresentano una vera rivoluzione che mi auguro abbia un percorso veloce anche nel prosieguo, alla Camera. Dall’indennità di discontinuità agli Osservatori dello spettacolo, passando per la creazione di uno Sportello Inps e l’istituzione di Tavolo permanente presso il Ministero della Cultura, fino alle Fondazioni lirico-sinfoniche: tra tutte sottolineo l’approvazione delle norme dell’equilibrio di genere nella ripartizione dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo. Una misura che ha l’obiettivo di incentivare e stimolare, attraverso l’inserimento esplicito di misure attive, il rispetto di quella parità di genere che è rimasta troppo indietro”.

Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura al Senato.

