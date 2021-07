(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Spettacoli nei quartieri, al via il Festival regionale del monologo di Fita e la rassegna per bambini con Teatro di sabbia

Venerdì 16 luglio al teatro San Marco e lunedì 19 luglio all’anfiteatro di via Baracca

Il teatro è al centro dei prossimi eventi promossi dall’assessorato alla partecipazione nell’ambito del bando “Ripartiamo: estate nei quartieri 2021”.

Sbarcheràa Vicenza, venerdì 16 luglio alle 21 al teatro San Marco, il nuovo Festival regionale del monologo “Pillole di Teatro”, promosso dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) del Veneto con il sostegno della Regione del Veneto e organizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Vicenza, il patrocinio della Provincia di Vicenza e il contributo di Fondazione Rovigo Cultura.

All’anfiteatro di via Baracca, lunedì 19 luglio alle 21, andrà invece in scena “Pronta per la scuola”, spettacolo per l’infanzia realizzato da Teatro di Sabbia.

“Pillole di Teatro”

L’appuntamento è venerdì 16 luglio alle 21 nell’area esterna del Teatro San Marco, dove si sfideranno nove interpreti del territorio, tre dei quali potranno accedere alla finalissima, in programma a Rovigo il 3 settembre.

La serata di FITA Vicenza vedrà sul palcoscenico: Massimo Bedin (La Bottega del Teatro) in “Novecento” di Alessandro Baricco; Martina Boschetti (Lo Scrigno) da “7 minuti” di Stefano Massini; Marcello De Boni (Semprepiuverde) dalle “Confessioni” di sant’Agostino; Christian Nicoluzzi (C.T. Controscene Prospettive Teatrali) in un adattamento de “La riforma del corpo umano” di Paolo Hendel; Barbara Olieri (La Calandra) da “Le Beatrici” di Stefano Benni; Alessandra Pozzato (Astichello) da “Non se ne può più” di Stefano Bartezzaghi; Martina Angela Quaranta (La Bottega del Teatro) da “Il gabbiano” di Anton Cechov, nella traduzione di Gerardo Guerrieri; Ornella Schio (Arca) da “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo; Luisa Vigolo (La Giostra) ne “La cosa” da “Schegge – Per favore non chiamateli uomini” di Rossella Menegatto.

“Pronta per la scuola”

“Pronta per la scuola”, libro-spettacolo liberamente ispirato all’omonimo di Zeinep Gursel e Ursula Cucher, sarà rappresentato dalla compagnia Teatro di Sabbia lunedì 19 luglio all’anfiteatro di via Baracca alle 21. Il viaggio nel mondo della fantasia di Camilla Millecuori, bambina di quattro anni che non sempre ha voglia di andare a scuola, verrà proposto anche lunedì 2 agosto, alle 18, al parco di Villa Tacchi.

