(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Dal 1 aprile a Fiesole impianti di riscaldamento spenti.

In relazione all’emergenza energetica, con ordinanza n. 39 del 28 marzo 2022 firmata dal Sindaco

di Fiesole Anna Ravoni, il Comune di Fiesole ha disposto lo spegnimento degli impianti termici ad

uso riscaldamento presenti sul suo territorio a partire dal giorno 1° aprile 2022.

In considerazione delle attuali tensioni geopolitiche e delle loro già percepibili conseguenze sulla

consistenza e sul costo degli approvvigionamenti energetici l’Amministrazione ha valutato di

attuare iniziative pubbliche immediate che si integrino ai comportamenti individuali che tutti i

cittadini possono autonomamente porre in essere, al fine di ridurre i consumi di energia da fonti

non rinnovabili.

Dal 1 aprile, quindi, dovranno essere spenti tutti gli impianti di riscaldamento presenti sul territorio

comunale, ad esclusione degli edifici previsti dall’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 74/2013 (case di

cura, cliniche, scuole materne e asili nido ecc).