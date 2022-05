(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Speciale “Marsica incastellata tra castelli e Torri”, Pagano: “encomiabile unione dei Comuni Marsicani per promuovere il territorio”

“È encomiabile che numerosi comuni della Marsica si siano uniti per promuovere insieme il territorio e i propri tesori nascosti, contribuendo alla realizzazione del suggestivo video e dello speciale “Marsica incastellata tra castelli e Torri”, realizzati da Ugo D’Elia per la De Siena editore.” Lo ha dichiarato il sen. Nazario Pagano nel corso della presentazione del video promozionale e dello speciale cartaceo pubblicato dalla rivista Tesori d’Abruzzo a firma di Ugo D’Elia “Marsica incastellata tra castelli e Torri”, tenuta questo pomeriggio, a Roma, presso la sala Nassirya del Senato. “Paolo De Siena, anche per la qualità di questo speciale, si conferma un leader nel settore dell’editoria di pregio sul territorio abruzzese- ha aggiunto Pagano. “De Siena infatti, con la sua rivista e le sue numerose pubblicazioni, da sempre si contraddistingue per la passione e la professionalità con la quali si impegna per la valorizzazione e la promozione del patrimonio della regione Abruzzo.”

