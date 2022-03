(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Special Olympics, il vicesindaco Tomaello alla tappa veneziana del Torch Run: “Da Venezia un messaggio di pace e di speranza”

Venezia seconda tappa in Italia del Torch Run, il viaggio della fiaccola dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, riservati ad atleti con disabilità intellettiva, che quest’anno si disputeranno a Torino dal 4 al 9 giugno, dove la torcia arriverà dopo un percorso di 5.700 chilometri che toccherà 44 città.

Nel pomeriggio, alle ore 15, la partenza del corteo dalla Questura di Venezia. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale ha partecipato all’iniziativa il vicesindaco Andrea Tomaello. La fiaccola, scortata dalla Polizia di Stato, ha attraversato Fondamenta Santa Chiara, il Ponte di Ferro sotto il People Mover, Calle dietro ai Magazzini e Fondamenta Zattere per arrivare, dopo il passaggio a Punta della Dogana, a Fondamenta della Salute. Qui si è svolta la cerimonia di accensione del tripode, alla presenza tra gli altri del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia.

Una settantina i tedofori che si sono alternati nella staffetta: 50 volontari della Venice Marathon, 12 agenti della Polizia di Stato e una decina di atleti Special Olympics.

Da Campo della Salute, alle 16.30, è partito il corteo acqueo che percorrendo il Canal Grande ha fatto ritorno a Santa Chiara, da dove il viaggio della torcia è proseguito verso Bolzano, prossima tappa del Torch Run.

“Al di là dell’aspetto sportivo – ha detto il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello – oggi da Venezia lanciamo un messaggio di pace importante nel particolare periodo che stiamo vivendo. Ringrazio chi si è adoperato e quanti hanno reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa: chi ha corso e chi dedica il proprio tempo libero al volontariato e si prodiga per fare del bene agli altri. Sono contento che Venezia sia stata una tappa di questo evento, i giochi di Torino saranno un’occasione speciale per lanciare un messaggio di speranza”.

Venezia, 19 marzo 2022

