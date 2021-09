(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 Sparatoria Trieste: Forza Italia, non minimizzare gravità, episodi estranei a cultura città

S.Savino replica a Serracchiani: sbagliato buttarla in politica

“La violenza di ogni matrice e in qualunque forma è estranea alla cultura di Trieste e dei triestini. Purtroppo in due mesi la città ha registrato scontri che hanno trasformato prima piazza del Sansovino poi via Carducci in un terreno di battaglia tra bande che ha messo a repentaglio l’incolumità dei cittadini. Voltarsi dall’altra parte, minimizzare la gravità di quanto accaduto o derubricarlo a episodio di delinquenza comune sarebbe sbagliato e dannoso. Procura e forze dell’ordine stanno svolgendo indagini che siamo certi individueranno e consegneranno alla giustizia i responsabili della sparatoria così come del pestaggio di luglio. Sono persone non gradite a Trieste e confidiamo che le pene possano rappresentare un monito a chi pensa di poter trasformare Trieste in un far west”.

Lo scrivono in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino e il capogruppo azzurro al Comune di Trieste Alberto Polacco commentando la sparatoria avvenuta stamani nel centro del capoluogo regionale.

“Non è possibile purtroppo esimersi dal prendere atto – aggiunge Savino – che di fronte a un episodio del genere, che dovrebbe vedere la comunità tutta unita nella condanna, ci sia qualcuno che la butta in politica, attaccando l’inefficienza delle amministrazioni locali sulla sicurezza urbana. L’onorevole Serracchiani sa bene che in quell’ambito le competenze del Comune sono ben poche: comprendiamo le ragioni di campagna elettorale, ma puntare oggi il dito contro il Comune fa capire che per il Pd l’interesse politico viene prima di quello delle istituzioni”, conclude Savino.

