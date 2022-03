(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 SPARATORIA, SINDACO FERRARA: “COMPLIMENTI E GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE PER AVER BLOCCATO L’AUTORE DELLA SPARATORIA”

Ferrara, 3 mar – “Complimenti e grazie alle forze dell’ordine per aver bloccato la fuga dell’autore della sparatoria. Rimane l’apprensione per le gravi condizioni del dipendente colpito. Manteniamo stretti contatti con le strutture sanitarie per gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Grazie ai soccorritori per il loro tempestivo intervento e a tutto il personale sanitario per quanto sta facendo”. Lo dice il sindaco di Ferrara Alan Fabbri dopo che a Cremona è stato bloccato il responsabile della sparatoria di questa mattina