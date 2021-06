(AGENPARL) – mar 22 giugno 2021 SPACCIO RICETTAZIONE E RESISTENZA

22ENNE IN MANETTE

I Carabinieri della Stazione Piazza Marina, durante un servizio di controllo del

territorio e prevenzione, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale un 22enne, di

origine gambiana, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti nel piazzale

antistante la stazione centrale dove una 17enne era in difficoltà poiché, mentre si

trovava sull’autobus, le avevano asportato il cellulare.

Dopo aver localizzato -tramite apposita “App”- il dispositivo in piazza Ballarò, i

Carabinieri hanno individuato il giovane con il cellulare ancora in tasca.

Nel corso degli accertamenti il 22enne strattonava ed inveiva contro i militari per

sottrarsi alla perquisizione personale, a seguito della quale, oltre al telefonino in

argomento, venivano recuperati: 3 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, 5

grammi di crack e 70 euro ritenuti provento dell’illecita attività.

L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato ristretto in camera di sicurezza,

il telefono è stato restituito alla giovanissima vittima e lo stupefacente è stato

sequestrato ed inviato al Comando Provinciale per le analisi di laboratorio.

