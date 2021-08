(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 Musica, arte, appuntamenti per bambini, eventi in spiaggia: il fitto calendario di Riccione!

SOTTO IL SOLE DI RICCIONE,

GLI EVENTI DAL 30 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE

La settimana che accompagna verso la prima settimana di settembre inizia all’insegna del cinema, con le proposte pensate per tutti e selezionate dall’Arena Riccione. Si parte lunedì 30 agosto con Spirit-il ribelle di Elaine Bogan e martedì 31 agosto con Minari di Lee Isaac Chung. Giovedì 2 settembre è la volta della pellicola #IOSONOQUI di Eric Lartigau, mentre venerdì 3 settembre si prosegue con Le sorelle Macaluso di Emma Dante.

Sabato 4 settembre, Anna Foglietta conclude il calendario di incontri, concerti, spettacoli teatrali a cura di Riccione Teatro sul palco dell’Arena Riccione, con il monologo tragicomico La Bimba col megafono. La talentuosa attrice romana si cimenta in uno spettacolo-confessione, recitato e cantato, che trasporta gli spettatori sulle montagne russe di una vita senza misure. La protagonista è una donna che sin da bambina si arrampica fino a vette altissime, si getta a tutta velocità in euforiche discese, per poi piombare nel profondo sconforto del senso di colpa per il terrore che ha seminato intorno. Una storia che racconta di una ostinata convinzione: non si può vivere in una società facendosi solo i fatti propri.

Domenica 5 settembre, il programma di Arena Riccione del cinema sotto le stelle chiude con un film che ha entusiasmato grandi e bambini, I Croods 2 di Kirk De Micco, Chris Sanders e Joel Crawford.

Fino al 5 settembre, Villa Mussolini ospita Cabine! Cabine! Istantanee di vita adriatica dopo l’apocalittica nottata, la mostra fotografica che ha per protagonisti la spiaggia e il bagnino, un viaggio nella memoria balneare di una città solare e gioiosa che attraverso scatti e istantanee coglie e restituisce i momenti più importanti e i ricordi che appartengono a intere generazioni. (aperta tutti i giorni dalle ore 20 alle 24, Villa Mussolini viale Milano 31). Uno spazio di Villa Mussolini accoglie il Centro di documentazione per la candidatura all’Unesco della spiaggia di Riccione come patrimonio culturale immateriale dell’Umanità , un progetto di valorizzazione della spiaggia e dei suoi usi sociali, iniziato nel 2018 con la costituzione del Comitato Identità di spiaggia Riccione. Al progetto hanno collaborato gli studenti del liceo artistico Volta-Fellini, raccogliendo materiale fotografico, anche attraverso questionari e interviste, acquisendo così conoscenze relative alle tradizioni della marineria e alle consuetudini di spiaggia. Gli studenti hanno anche realizzato il logo che ora è stato adottato dall’associazione Identità di spiaggia: lunedì 30 agosto (ore 21) nel giardino della Villa si terrà la premiazione dei loghi per il progetto, seguita dall’intrattenimento musicale a cura degli allievi dell’Istituto musicale di Riccione Gaspare Tirincanti.

Mercoledì 1° settembre, nel giardino di Villa Lodi Fé, tornano gli incontri di Vieni al mercoledì a Villa Lodi Fé?, la rassegna dedicata alle grandi figure della storia e ai protagonisti dell’arte, a cura dell’Associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Alle ore 21, l’appuntamento è con Anna Fiorelli che illustra ll gioiello in Italia. Codici e simboli di ieri e di oggi.

Mercoledì 1° settembre (ore 21), il Palazzo del Turismo ospita De Veritate, l’incontro culturale con lo scrittore Diego Manetti, professore di filosofia, autore e curatore di numerose pubblicazioni relative a tematiche religiose. L’incontro è organizzato dall’associazione Pantòs di Riccione.

Dal 2 al 4 settembre torna il tradizionale appuntamento per gli appassionati di filatelia e numismatica al Palazzo del Turismo, il Convegno filatelico numismatico riccionese, che per numero e qualità degli espositori, per le conferenze di approfondimento sul tema filatelico, è considerato uno degli appuntamenti più importanti nel panorama nazionale. Tanti gli oggetti in esposizione: dalle monete antiche alle medaglie, dalle banconote alle cartoline e ai francobolli e come ogni anno, il programma prevede gli annulli speciali di Poste Italiane, le cartoline del convegno e il foglietto erinnofilo IPZS. Inoltre, fino al 1° settembre, continua il mercatino mostra-scambio di filatelia e numismatica, presso i Giardini Montanari, a pochi passi dal Palazzo del Turismo, aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 18.

Venerdì 3 settembre (ore 18:30), ultimo appuntamento ne Il giardino segreto della Biblioteca comunale, la rassegna dedicata agli autori locali e di fama nazionale e internazionale, in collaborazione con Il Rifugio dei Libri e presentata da Debora Grossi: l’autrice Maddalena di Lieto presenta il suo romanzo d’esordio Almeno per me.

Venerdì 3 settembre (dalle ore 20:30), penultimo appuntamento festante alla Balera Verdemare in compagnia dell’Orchestra Cavalli, dove il ballo liscio è rigorosamente da seduti: le serate sono organizzate dal Comitato Parco Sport Village con la collaborazione dei centri di Buon Vicinato, all’anfiteatro Ex Fornace nel Parco degli Olivetani (viale Einaudi).

Domenica 5 settembre (Spiaggia 90 ore 6:15), le Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione presentano l’ultimo appuntamento della stagione 2021, con Fabio Concato e Pier Carlo Penta, in un concerto evento unico intitolato per l’occasione Scomporre e ricomporre, dal titolo di uno storico album del cantautore. La canzoni di Concato sono entrate nella storia della musica italiana e hanno accompagnato diverse generazioni cristallizzando emozioni e versi che sono entrati nell’immaginario collettivo. Tra queste, Fiore di maggio inizia con un verso molto conosciuto “Tu che sei nata dove c’è sempre il sole”, una melodia che parla di gabbiani, tuffi nel mare ed evoca memorie legate ai momenti più belli della vita, nello spirito delle Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione che con l’appuntamento conclusivo della stagione 2021 vogliono regalare i ricordi migliori da custodire fino ad una nuova e interessante rassegna.

Il calendario della settimana propone anche altri appuntamenti che scandiscono i mesi del palinsesto estivo. Tutte le informazioni e gli approfondimenti cliccando sui singoli titoli linkati alle pagine dedicate del Riccione.it:

LE MOSTRE

[Cabine! Cabine!](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=e7411ab25d5b98078c7dd4b05837b727/6ap1/5oj9/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fcabine-cabine) – mostra fotografica dall’album dei ricordi dei bagnini, a Villa Mussolini

