Musica, arte, appuntamenti per bambini, eventi in spiaggia: il fitto calendario di Riccione!

SOTTO IL SOLE DI RICCIONE,

GLI EVENTI DAL 18 AL 22 AGOSTO

Settimana conclusiva per Deejay On Stage, il format di eventi unici e spettacoli di Radio Deejay condotto da Rudy Zerby, Gianluca Gazzoli, Chicco Giuliani che ha portato sul palco di piazzale Roma tanti giovani artisti emergenti insieme ai grandi nomi della musica italiana. Mercoledì 18 agosto appuntamento con la musica travolgente di Takagi & Ketra, Giusy Ferreri e Boomdabash e giovedì 19 con il rapper Franco 126 e la band Vittoria and the Hyde Park. Il gran finale di Deejay on stage è in programma sabato 21 agosto quando sul palco di Riccione saliranno Gaia, Cristiano Turrini, Ibla e Nek.

Continua fino a sabato anche Play Deejay, la palestra a cielo aperto che ogni giorno, dalle 6:30 e dalle 17:45, propone allenamenti di yoga, pilates, functional training, cardio tone, fit moving, cycling e tanto altro. Tutte le informazioni per accedere alle serate di piazzale Roma e ai corsi di Play Deejay alla pagina dedicata [Deejay On Stage 2021](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=7c6a7f2f47fce4dbe491cb050574ba94/6a7k/5o2j/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdeejay-on-stage-2021).

Mercoledì 18 agosto all’Arena Riccione (viale Lazio, 8) va in scena alle ore 21:30 Marco Bocci con Lo zingaro, un monologo sul mondo delle corse e sul mito di Ayrton Senna, scritto dallo stesso Bocci insieme a Marco Bonini e Gianni Corsi. In un monologo emotivo ed appassionante Marco Bocci racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1: Ayrton Senna.

Ricostruendo in parallelo la vicenda personale dello Zingaro e quella di Senna, il racconto rintraccia coincidenze, premonizioni, intuizioni che quasi segnano il destino dello Zingaro. Ingresso a pagamento (prevendita [online Liveticket](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=90fb1e18d9e637167f89e9f52b871a3a/6a7k/5o2j/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.liveticket.it%2Fevento.aspx%3FId%3D322704%26%26CallingPageUrl%3Dhttps%253a%252f%252fwww.liveticket.it%252fricerca_eventi.aspx%253fId%253d8444%2526Testo%253darena%2Briccione%26InstantBuy%3D1) e rivendite autorizzate Liveticket).

Mercoledì 18 appuntamento a Villa Lodi Fè alle ore 21 con la rassegna di incontri, conversazioni, musica e poesia Vieni il mercoledì sera a Villa Lodi Fè? a cura dell’Associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Ospiti della serata, dedicata alla musica, Daniele Fabbri e il suo gruppo.

Giovedì 19 agosto alle ore 18:30 il Giardino segreto della Biblioteca comunale di Riccione, la rassegna culturale dedicata ai libri e all’incontro con gli autori, presenta L’eredità dei Borgia (Solferino Libri) di Andrea Santangelo e Lia Celi con la partecipazione di Debora Grossi. Giovedì sera alle ore 21 a Villa Franceschi proseguono gli appuntamenti con la rassegna Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione: Annalisa Gallegati presenta Dante e l’universo femminile, fra vita privata e esperienza artistica.

Venerdì 20 e sabato 21 agosto, al Castello degli Agolanti dalle ore 20:30, la musica e la cultura indipendente sono le protagoniste della diciannovesima edizione dei Tafuzzy Days. Il festival si è affermato come punto di riferimento nazionale per la musica nuova che precorre mode e tendenze e ha visto la partecipazione di artisti provenienti dalla scena indie che ora sono noti e apprezzati anche dal grande pubblico, tra cui Lo Stato Sociale, Calcutta, Cosmo, I Camillas, Colombre, Pop-X, Nobraino, Giovanni Truppi. La manifestazione nasce con un taglio spiccatamente musicale, ma negli anni è diventata sempre più interdisciplinare, coinvolgendo realtà creative operanti in diversi ambiti artistici. L’ingresso al festival è a posti limitati (si consiglia la prenotazione). Tutte le informazioni sul sito dei [Tafuzzy Days](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=77f39f598f0afbf801c8a6b2af2c38ff/6a7k/5o2j/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//http%3A%2F%2Fwww.tafuzzy.com%2F).

Venerdì 20 agosto la musica, in quest’occasione quella dai suoni inconfondibili della tradizione folk romagnola, è la protagonista delle serate di Balera Verdemare. Ogni venerdì sera dalle ore 20:30 all’Anfiteatro ex-Fornace (Parco degli Olivetani, viale Einaudi) i ritmi e l’energia travolgente delle danze romagnole accompagnano il pubblico in un viaggio fra i ricordi e le emozioni che hanno reso indimenticabile la Romagna Mia. Ad allietare la serata la scuola di ballo Nirea Danze e il suo gruppo di trenta ballerini che si alterneranno alle cinque band tra cui Max e Doria Band, Tuscja Band, I Discepoli, Bicio (spettacolo comico), Claudio Cavalli Band. L’ingresso è libero con posti limitati nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.

Dal 21 agosto all’1 settembre torna il classico appuntamento con il Mercatino mostra-scambio di filatelia e numismatica ai Giardini Montanari, a pochi passi dal Palazzo del Turismo. Il mercatino è aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 18.

Nei giardini di Villa Mussolini sabato 21 e domenica 22 agosto si rinnova l’atteso appuntamento con Lo Smanèt, lo spazio dedicato all’artigianato, alla musica e all’arte in genere, un vero market place con proposte artistiche uniche ma anche bizzarre. Lo Smanèt propone artigianato contemporaneo, concertini, spettacoli di Nouveau Cirque e lo street food. (Orario di apertura: dalle ore 16 alle 24).

Il calendario della settimana propone anche altri appuntamenti che scandiscono i mesi del palinsesto estivo. Tutte le informazioni e gli approfondimenti cliccando sui singoli titoli linkati alle pagine dedicate del Riccione.it:

LE MOSTRE

[Cabine! Cabine!](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=e7411ab25d5b98078c7dd4b05837b727/6a7k/5o2j/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fcabine-cabine) – mostra fotografica dall’album dei ricordi dei bagnini, a Villa Mussolini fino al 5 Settembre. Orario di apertura: tutti i giorni dalle ore 20 alle 24 (ingresso libero)

[Riccione, il mio mare](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=f19983bc89e684e0db1c7601df7c1521/6a7k/5o2j/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-il-mio-mare-esposizione-fotografica-di-monica-baldi) – mostra fotografica dedicata ai paesaggi marini presso la Biblioteca comunale. La mostra resta aperta fino all’11 settembre, dal martedì al sabato ore 9-19 e lunedì ore 14-19 (ingresso libero).

GLI APPUNTAMENTI PENSATI PER I PIÙ PICCOLl

