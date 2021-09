(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6bhw/5pbz/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

SOTTO IL SOLE DI RICCIONE,

GLI EVENTI FINO AL 12 SETTEMBRE

Sotto il sole di Riccione, la seconda settimana di settembre si annuncia con nuovi e interessanti appuntamenti che spaziano dalla cultura all’intrattenimento e al divertimento per tutti.

Martedì 7 settembre, il programma degli eventi inizia all’insegna dello sport sulla sabbia, con il Torneo esibizione di preparazione dei Campionati mondiali di beach tennis, al Riccione Beach Arena (via Torino angolo viale Michelangelo) a partire dalle ore 20:00, che porterà in campo le migliori coppie del panorama mondiale.

Fino all’11 settembre, presso la Biblioteca comunale (viale Lazio 10), prosegue la mostra fotografica di Monica Baldi, Riccione, il mio mare, (aperta il lunedì dalle ore 14:00 alle 18.50, dal martedì al sabato dalle ore 9:00 alle 18:50) che documenta la città e il paesaggio marino, le cabine e la spiaggia nel susseguirsi delle stagioni, dai cieli azzurri e limpidi estivi al grigiore che avvolge la terra e il mare nelle fredde giornate invernali. Il tema balneare ritorna nella bella mostra allestita a Villa Mussolini (viale Milano 31), Cabine! Cabine! Istantanee di vita adriatica dopo l’apocalittica nottata, l’esposizione dedicata alla spiaggia e al bagnino, che dopo il grande successo di pubblico di quest’estate, prolunga l’apertura nei prossimi weekend, (sabato 11 settembre dalle ore 19 alle ore 23, domenica 12 settembre dalle ore 15 alle ore 20) a rallegrare con le immagini e gli scatti che ripercorrono la memoria balneare, restituendo la magia di una città solare e gioiosa che appartiene ad ogni generazione.

Dal 9 al 12 settembre, il Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11) dedica uno spazio all’arte con Pittorika, i colori dell’anima, la mostra delle opere di cinque artisti del territorio che nel corso degli anni hanno contribuito, con la loro creatività , ad arricchire il panorama delle iniziative artistiche locali. I cinque artisti di Pittorika – Marco Ambrosi, Liliana Ciotti, Giuliana Graldi, Rosetta Plastina, Donatella Speranza – sono già conosciuti al pubblico riccionese per aver partecipato ad alcune mostre, alcuni di loro anche alla recente edizione de L’estate dell’arte in Villa Franceschi, dedicata a Dante. La mostra è allestita al primo piano del Palazzo del Turismo e resta aperta al pubblico da giovedì 9 a domenica 12 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30.

Venerdì 10 settembre (ore 21:00), la rassegna Il sole negli occhi, promossa da Riccione Teatro e Giometti cinema in collaborazione con la Cineteca di Bologna, si trasferisce per l’ultima proiezione dell’Arena al Cinepalace (via Virgilio 19), con una serata evento dedicata alla tradizione musicale romagnola. Extraliscio punk da balera-si ballerà finché entrerà la luce dell’alba è il documentario di Elisabetta Sgarbi dedicato agli Extraliscio, la band che ha saputo coniugare la musica della Romagna con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop, in un‘esplosione di suoni, ironia, libertà . In sala, saranno presenti Elisabetta Sgarbi, Moreno il Biondo e Mirco Mariani degli Extraliscio.

Il 10 settembre, come ogni venerdì sera, (dalle ore 21:30), viale Gramsci (all’altezza dei numeri civici 14, 16 e 20) si anima con gli spettacoli e l’intrattenimento di Performance e corner selfie, a cura dei ragazzi del gruppo integrato Cuore 21.

Stessa data, quella di venerdì 10, per gli appassionati della musica dal vivo, con lo spettacolo a cura del Comitato Riccione Abissinia, a partire dalle ore 21:15, in viale Gramsci angolo con viale San Martino.

Venerdì 10 settembre (dalle ore 20:30) ci sarà inoltre l’appuntamento con la comicità di Bicio alla Balera Verdemare, l’ultimo della stagione 2021 caratterizzato dal trend tutto riccionese del ballo rigorosamente da seduti, presso l’anfiteatro Ex Fornace nel Parco degli Olivetani (viale Einaudi), per una serata divertente e spensierata a cura del Comitato Parco Sport Village, in collaborazione con i centri di Buon Vicinato.

Bicio alternerà le sue irresistibili gag alle musiche del Corpo Bandistico di Colombarone – Fiorenzuola di Focara, tanti musicisti tutti insieme sul palco della Balera Verdemare per un concerto trionfale di chiusura della rassegna diretto dalla professoressa Doria Del Maestro.

Sabato 11 settembre, a Riccione sarà un po’ come tornare indietro nel tempo, quando La Dolce Vita, la ciclostorica in abbigliamento e biciclette d’epoca, farà il suo ingresso in città portando con sé un centinaio di ciclisti provenienti da ogni parte d’Italia, partecipanti alla manifestazione a carattere storico rievocativo partita da Torre Pedrera. Tra le ore 11:00 e le ore 13:30 circa, le biciclette vintage style percorreranno viale D’Annunzio e il Lungomare della Libertà per poi sostare in piazzale Roma e successivamente riprendere la via del ritorno.

Domenica 12 settembre, torna l’iniziativa per gli appassionati di mototurismo storico, Venti di guerra e.… carbonara, con un’esposizione di mezzi militari di interesse storico a cura dell’Adriatic Veteran Cars Club: dalle ore 9:30 e fino alle ore 15:30 circa, le vetture e i mezzi saranno in esposizione in viale Ceccarini (tratto compreso tra la ferrovia e piazzale Roma), in piazzale Roma e in viale Gramsci (tratto compreso tra viale Corridoni e via Oberdan).

