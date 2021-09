(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 SOSTITUISCE PRECEDENTE (Luogo conferenza stampa)CONFERENZA STAMPAPiano strategico dello sport, indagini sulla popolazione

Per presentare il via alle indagini telefoniche e alla somministrazione di questionari nelle scuole e alle società sportive per definire il quadro della pratica sportiva a Vicenza è convocata una conferenza stampa domani

martedì 21 settembre

alle ore 11

in assessorato all’istruzione

Palazzo del Territorio

Levà degli Angeli 11

Saranno presenti gli assessori allo sport Matteo Celebron e all’istruzione Cristina Tolio e Roberto Lamborghini,referente del Centro studi e ricerche dello Studio SG Plus Ghiretti & Partners.

