(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 SOSTITUISCE IL PRECEDENTE INVITO ALLA STAMPA – Presentazione del progetto “Tribun…abile”

Per inaugurare il percorso esterno podotattile, il sindaco Francesco Rucco sarà domani

venerdì 15 ottobre

alle 9

al Tribunale

in via Ettore Gallo, 24

All’iniziativa parteciperà anche il presidente del Tribunale Alberto Rizzo.

È invece rimandata la presentazione del progetto “Tribun…abile”, elaborato dal Comune in collaborazione con il Tribunale di Vicenza, che vedrà la presenza del ministro per le disabilità Erika Stefani.

