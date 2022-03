(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 SOSTEGNI TER: DAMIANI (FI), DOVEROSO IMPEGNO GOVERNO SU MORATORIA MUTUI

Il governo si attiverà in sede europea affinché il Temporary Framework Ue, ovvero la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, sia esteso per garantire la proroga della moratoria sui mutui. E’ quanto abbiamo chiesto e ottenuto attraverso l’approvazione di un ordine del giorno vincolante al Sostegni-ter, in cui Forza Italia ha accolto le forti preoccupazioni delle piccole e medie imprese strette dalla morsa della crisi economica legata al covid. L’ulteriore rinvio del pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui è necessario perché l’attività della stragrande maggioranza delle imprese procede ancora a singhiozzo ed ora è pesantemente compromesso anche dal caro bollette e dalla crisi legata alla guerra in Ucraina. Molti imprenditori sono stati posti di fronte al drammatico bivio: pagare gli stipendi ai dipendenti, o pagare i mutui. Forza Italia non poteva non fare proprio questo grido di aiuto che giunge dagli imprenditori ma che coinvolge lavoratori e famiglie. Vigileremo affinché, nel prossimo provvedimento utile, il doveroso impegno preso dal governo venga onorato come è giusto sia nei confronti di chi rappresenta il cuore produttivo del Paese.

Lo dichiara il senatore Dario Damiani, capogruppo in commissione bilancio e relatore del Sostegni ter.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica