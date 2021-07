(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Sostegni bis: Viscomi (Pd), bene modifiche per contrattazione collettiva su termine contratto

“Abbiamo appena approvato un emendamento al decreto Sostegni bis per consentire alla contrattazione collettiva di individuare le ipotesi in cui è possibile apporre un termine al contratto. Emendamento a firma mia e del gruppo Pd in commissione Lavoro”.

