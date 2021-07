(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Sostegni Bis: Perosino (Fi), peccato che Senato non possa migliorare decreto

“Purtroppo prosegue l’abitudine, ormai quasi costituzionalizzata, per cui i decreti di questa portata vengono discussi solo da un ramo del Parlamento e tutti gli emendamenti in questo caso dei senatori vengono ritirati. E’ una questione che non si confà con la democrazia. Sono dispiaciuto e lo dico in modo costruttivo. Anche questo decreto non riguarda alcuni settori economici, come le sale da ballo e le orchestre. Superato il codice Ateco, si doveva dare contributi alle partite Iva senza distinzioni e dimenticanze. Allo stesso modo vengono escluse le imprese che hanno aperto l’attività nel 2020 che ovviamente non hanno un fatturato nel 2019. Anche la questione degli sfratti è una punizione per i proprietari come lo è per gli alberghi non potere usufruire del superbonus. Su questi argomenti avevo presentato emendamenti che non sono stati neppure discussi”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Marco Perosino durante la discussione del dl Sostegni bis.

