(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Sostegni-bis: Nevi (FI), bene sostegno a birrifici artigianali

“Molto bene l’approvazione di un emendamento, sostenuto dai partiti della maggioranza di Governo, al Decreto Sostegni Bis, che prevede un aiuto ai birrifici artigianali. La misura infatti prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto del valore di 0,23 euro per ciascun litro di birra presente nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020. Un risultato fortemente auspicato da parte del gruppo di Forza Italia che nei giorni scorsi aveva presentato un atto che andava in questa direzione. Siamo felici che il Governo Draghi abbia recepito questa richiesta. Era importante secondo noi rispondere al grido di allarme proveniente da questo settore messo a dura prova lo scorso anno dalla chiusura del canale Ho.re.ca. Riteniamo maturi ora i tempi per affrontare il discorso di una riforma organica delle accise sulla birra, per permettere a questo settore di continuare a crescere come dimostrano i dati sui consumi di questa bevanda”. Così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e Responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura per il movimento azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this