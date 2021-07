(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 SOSTEGNI BIS, MELONI: STOP IMU SU IMMOBILI OCCUPATI PER BLOCCO SFRATTI È NORMA BUON SENSO CHE FDI CHIEDEVA DA TEMPO

«Meglio tardi che mai. Nel pacchetto di emendamenti al decreto sostegni bis c’è la cancellazione per tutto il 2021 dell’Imu per i proprietari degli immobili occupati a causa del blocco degli sfratti. Una norma di buon senso che Fratelli d’Italia chiedeva da tempo: se il Governo e la maggioranza ci avessero ascoltati fin da subito ora avremmo potuto evitare a tanti italiani la beffa di pagare la prima rata il 16 giugno e ora di dover aspettare il rimborso. Prossimo passo: superare il blocco degli sfratti, che non fa distinzioni tra chi si trova in una condizione di morosità incolpevole per colpa della pandemia e chi semplicemente occupa abusivamente e calpesta i diritti dei proprietari».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Roma, 5 luglio 2021

