(AGENPARL) – sab 22 maggio 2021 SOSTEGNI BIS, M5S: PROROGA GARANZIE SU LIQUIDITA’ IMPRESE

Roma, 22 mag – “Le nostre imprese non possono essere lasciate sole. Le garanzie pubbliche sulla liquidità sono state un caposaldo dell’azione di governo durante l’emergenza sanitaria ed economica. Senza, il sistema bancario sarebbe stato schiacciato dal fallimento di migliaia di attività. Nel decreto Sostegni Bis confermiamo tutto l’impianto di garanzie fino al 31 dicembre 2021, comprendendo sia quelle del Fondo per le Piccole e Medie Imprese che di Sace (Sezione speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione) ed estendendo il termine massimo di queste ultime da 6 a 10 anni”.

Lo scrive il MoVimento 5 Stelle in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this