(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 SOSTEGNI BIS: FI, PIU’ TEMPO A COMUNI PER RIPIANARE DEBITI EVITA RICADUTE SU CITTADINI IN TERMINI DI SERVIZI

“Dare ai comuni in disavanzo più tempo per ripianare i debiti è una battaglia che Forza Italia conduce da tempo e che ha voluto proseguire anche in sede di conversione del decreto Sostegni bis, ottenendo l’approvazione di un suo emendamento in tal senso. In questo modo si ridà respiro a quegli enti locali in difficoltà finanziarie e, soprattutto, si evitano ingiuste ricadute sui cittadini che avrebbero, altrimenti, rischiato un ridimensionamento dei servizi pubblici di competenza dei comuni”. Cosi’, in una nota, i deputati di Forza Italia componenti della commissione Bilancio della Camera dei deputati, Roberto Pella, Stefania Prestigiacomo, Paolo Russo, Mauro D’attis, Francesco Cannizzaro e Andrea Mandelli

