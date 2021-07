(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 SOSTEGNI BIS: CATTANEO (FI), ESTENSIONE CREDITO IMPOSTA CANONI AFFITTO FAVORIRA’ RIPRESA

“Il via libera all’estensione del meccanismo del credito di imposta per i canoni di affitto versati durante la pandemia anche alle imprese con ricavi superiori ai 15 milioni di euro, che hanno subito una flessione di almeno il 30% del fatturato, è un risultato importante che consentirà a moltissime realtà di poter finalmente tirare il fiato. Penso ai tanti centri commerciali che a causa dell’emergenza Covid sono stati soggetti a limitazioni particolari, trovandosi costretti a lavorare a regimi estremamente ridotti. Aiutare attività come queste a sopravvivere e favorirne la ripresa è un dovere per chi come me crede nella capacità delle nostre imprese di creare crescita ma anche lavoro. Mi sono speso personalmente per l’introduzione di questa misura nel decreto Sostegni bis e sono lieto sia stato approvato un emendamento che contribuirà a sospingere in modo concreto una ripartenza vera di cui c’è quanto mai bisogno”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e responsabile del settore Dipartimenti del movimento azzurro, Alessandro Cattaneo.

