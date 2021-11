(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 Noi siamo la sintesi di parole, di emozioni, di libri letti. Pensieri condivisi. Noi siamo Kimerik!

Note Libro: Attraverso questo libro, l’autrice Pina Corso vuol dare sfogo a quell’esigenza interiore di esternare, senza pretesa alcuna, sentimenti, emozioni, affetti e riflessioni che danno gusto alla vita. Tutto nasce dalla sua esperienza di aver conosciuto un amore unico che l’ha avvicinata a Dio. Un amore fatto di tenerezza, di perdono, di innamoramento, di passione e anche di dolore: l’amore materno che lei stessa traduce in versi, come a simboleggiare un vero e proprio inno alla vita.

Note autore: Pina Corso nasce nel 1943 a Misilmeri, in provincia di Palermo. La morte prematura del figlio Tonino la avvicinerà profondamente a Dio, ispirandole la composizione di preghiere e poesie. Soffi dell’anima è il suo terzo libro.

