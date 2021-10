(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 Bureau de presse

Aosta, lunedì 25 ottobre 2021

Sopralluoghi ai torrenti Chalamy e Beaucqueuil: a breve l’avvio dei lavori di prelievo di materiale sullo Chalamy

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio informa che lo scorso 19 ottobre l’Assessore Carlo Marzi ha preso parte ai sopralluoghi sui torrenti Chalamy e Beaucqueuil insieme ai dirigenti e funzionari delle due strutture regionali competenti, Assetto Idrogeologico bacini Montani e Opere Idrauliche, che monitorano costantemente le condizioni dei torrenti e delle opere realizzate.

“Ho potuto constatare di persona – ha detto l’Assessore – il buono stato di salute dei due torrenti, come ho già più volte affermato in Consiglio. Ad ulteriore dimostrazione dell’attenzione posta ai monitoraggi e alle manutenzioni, informo che, proprio in questi giorni, sono pervenuti agli uffici regionali gli elaborati tecnici da parte dell’impresa che ha manifestato l’interesse di prelievo del materiale inerte dall’alveo dello Chalamy e che, pertanto, la stessa sarà autorizzata a liberare il materiale depositato all’interno delle briglie per un suo riutilizzo, con evidente risparmio per l’amministrazione”.

“La sensazione avuta – ha aggiunto Marzi- è quella di un settore fortemente attenzionato. In particolare, sul torrente Chalamy sono stati realizzati numerosi interventi di manutenzione a partire dall’alluvione del 2000 e sino ad oggi. Il lavoro che le Strutture regionali dedicano a queste attività è significativo e ha comportato un rilevante impegno anche dal punto di vista economico, con una spesa che solo per il torrente Chalamy ammonta negli ultimi 20 anni a circa 2,8 milioni di euro”.

