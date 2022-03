(AGENPARL) – Roma, 24 marzo 2022 – La maggior parte degli americani crede che il presidente Joe Biden abbia un conflitto di interessi in Ucraina a causa degli affari della sua famiglia, ha rilevato un sondaggio della Convenzione degli Stati Action/Trafalgar Group pubblicato questa settimana.

Il sondaggio ha chiesto agli intervistati: “Credi che il presidente Biden, la cui famiglia ha avuto interessi commerciali in Ucraina, abbia un conflitto di interessi nella guerra Russia/Ucraina?”

La maggioranza, il 56,1% in totale, ha detto “sì”, Biden ha un conflitto di interessi nella guerra, mentre un terzo ha detto “no”.

Le opinioni sono prevedibilmente divise sulle linee di partito, poiché il 78,1% dei repubblicani ha affermato di avere un conflitto di interessi, rispetto al 62,3% dei democratici che crede di no. Tuttavia, un quarto dei democratici, il 25,4 per cento, crede che lo faccia, così come il 64,3 per cento degli elettori indipendenti.

Il sondaggio, condotto dal 18 al 21 marzo 2022, tra 1.075 intervistati, ha un margine di errore del +/- 2,99% e arriva quando Biden offre residenza a decine di migliaia di migranti e rifugiati ucraini.

“Il numero di 100.000 probabilmente aumenterà se la guerra continua e aumenterà di nuovo quando i primi 100.000 porteranno più membri della famiglia”:

La notizia arriva mentre i delegati di Biden continuano a far passare molti migranti economici attraverso il confine meridionale degli Stati Uniti. Nel 2021, i suoi vice hanno permesso ad almeno 1 milione di migranti economici di attraversare il confine. L’afflusso del sud è accompagnato da un afflusso crescente di lavoratori con visti e di immigrati legali.

Gli esperti prevedono un afflusso di immigrati di due milioni di persone nel 2022, anche se quasi quattro milioni di giovani americani iniziano a cercare lavoro.

Come suggerisce il sondaggio, gli americani non hanno dimenticato gli affari internazionali di Hunter Biden, in particolare il suo ruolo con la compagnia energetica ucraina Burisma, dove guadagnava decine di migliaia di dollari al mese nonostante non avesse alcuna esperienza nel settore energetico. Biden in seguito si è vantato di aver trattenuto gli aiuti per forzare il licenziamento di un pubblico ministero che stava indagando sulla società per corruzione.

“Ho detto, te lo dico io, non stai ricevendo il miliardo di dollari. Ho detto, non otterrai il miliardo. Me ne andrò di qui tra, credo siano passate circa sei ore. Li ho guardati e ho detto: parto tra sei ore. Se il pubblico ministero non viene licenziato, non otterrai i soldi”, si è vantato nel 2018. “Beh. È stato licenziato”.