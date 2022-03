(AGENPARL) – Roma, 14 marzo 2022 – La maggior parte degli americani crede che i leader stiano improvvisamente revocando le restanti restrizioni sul coronavirus a causa di ragioni politiche, non scientifiche, secondo un sondaggio I&I/TIPP pubblicato questa settimana.

Nell’ultimo mese, i leader degli stati blu si sono mossi per revocare le restanti restrizioni nei loro stati, rimuovendo i mandati di mascheramento in tutto lo stato e, in alcuni casi, smascherando anche i bambini delle scuole. Le Hawaii hanno segnato l’ultimo stato della nazione ad annunciare la fine del requisito della maschera in tutto lo stato, che termina venerdì 25 marzo. Tuttavia, il governatore delle Hawaii David Ige (D) ha chiarito che sarà “pronto a ripristinare la politica della maschera se Il numero dei casi di COVID aumenta.

Nel frattempo, anche le città blu, come New York City, si sono mosse per revocare i requisiti, interrompendo il programma di passaporti per i vaccini della città, che ha costretto le aziende a discriminare le persone non vaccinate. Il sindaco della DC Muriel Bowser (D) ha abbandonato regole simili a febbraio.

Mentre gli americani rimangono divisi sul ritmo di revoca delle restrizioni: il 29% ha affermato che si sta muovendo “troppo lentamente”, il 32% ha affermato che sta procedendo “troppo rapidamente” e il 29% ha affermato che sta accadendo al “momento giusto”. La maggioranza, il 65 per cento, concorda sul fatto che la politica, non la scienza, sta guidando le decisioni per revocare le restrizioni. Questo sentimento è condiviso in tutto lo spettro ideologico da Democratici (58%), Repubblicani (75%) e indipendenti (65%).

Il sondaggio, condotto dal 2 al 4 marzo su 1.318 adulti, ha un margine di errore del +/- 2,8%.

I leader conservatori hanno avvertito che la tempistica dell’allentamento delle restrizioni è sospetta.

“A volte sento la frase, la scienza è cambiata. La scienza non è cambiata. Quello che è cambiato è che ci sono elezioni in arrivo e i Democratici hanno visto i sondaggi su questa domanda”, ha detto il senatore Tom Cotton (R-AR) durante un discorso il mese scorso.

Il governatore della Florida Ron DeSantis (R) ha emesso lo stesso avvertimento e ha fatto un ulteriore passo avanti la scorsa settimana, affermando che la sinistra reimposterà le restrizioni dopo le elezioni di medio termine “se ne sentiranno il bisogno”.

“Nel momento in cui quelle elezioni saranno finite, imporranno mandati se sentiranno il bisogno di farlo. Imporranno restrizioni”, ha detto durante una tavola rotonda a Doral, in Florida.

“Ma è sbagliato dare mandato alle persone e limitare le persone, e questo accadrà. Ti garantisco che, nell’inverno del 2022, qualsiasi di quelle persone che sono lì, vedrai che accadrà”, ha continuato , aggiungendo: “L’unico modo per assicurarsi che non accada è avere una bella, grande, onda rossa. Quindi, vedremo”.