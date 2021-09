(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 Solidarietà, partita l’iniziativa “School box 2021”

Dopo la positiva risposta della cittadinanza, che ha donato oltre 4.000 “scatole di Natale” nel 2020, il settore delle Agenzie Coesione Sociale, in collaborazione con il servizio di Occupabilità e Cittadinanza Attiva e Servizio Vez, Rete Biblioteche Venezia, ha avviato l’iniziativa “School box 2021”, rivolta a bambine e bambini che frequentano la scuola primaria e secondaria e che appartengono a famiglie residenti nel Comune di Venezia che stanno attraversando un momento di difficoltà economica o sono in situazione di fragilità e ai bambini che sono temporaneamente ospiti in strutture educative situate all’interno del territorio comunale.

La raccolta delle già note “scatole” è partita il 30 agosto e andrà avanti fino al 30 settembre.

Per partecipare sarà sufficiente inserire in un sacchetto, o in una scatola da scarpe, pennarelli a punta larga e fine, matite da disegno o colorate, colla stick, forbici con punte arrotondate, gomme da cancellare, quaderni o quadernoni a righe o a quadri, quadernoni ad anelli e ricariche fogli, tempera matite, pastellli a cera, penne ed evidenziatori, album da disegno, astucci e zaini, nuovi o comunque in ottimo stato. Chi vorrà potrà impacchettare il materiale e inserire nella scatola un biglietto di accompagnamento.

I punti di raccolta presenti nel territorio sono cinque:

– A MESTRE presso la Casa del Volontariato Via Brenta Vecchia 41 dal lunedì 30 agosto a giovedì 30 settembre dalle 9.00 alle 11.00 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

– A VENEZIA LIDO presso l’Agenzia Coesione Sociale sede Municipalità Lido via San Gallo 32 da lunedì 30 agosto a giovedì 30 settembre tutte le mattine dalle 10.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30

– A VENEZIA CENTRO STORICO presso l’Agenzia Coesione Sociale Campo Santa Margherita – Dorsoduro 3687/a da lunedì 6 a giovedì 30 settembre tutte le mattine dalle 10.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30

– A MARGHERA presso la Biblioteca Comunale in Piazza Mercato 40/b Primo piano da lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 esclusa la domenica

– A CHIRIGNAGO presso l’Agenzia Coesione Sociale sede di via Rio Cimetto 32/Gazzera – Centro Civico Manin da lunedì 30 agosto fino al giovedì 30 settembre tutte le mattine dalle 11.00 alle 13.00 e il martedì dalle 16.00 alle 17.00

Venezia, 2 settembre 2021

– [Locandina School Box](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Locandina%20school%20box_page-0001%20(1).jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this