(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Stanford Report delivers campus news each weekday. [View in browser](https://mailchi.mp/stanford/solar-radar-ai-speech-police-disability-in-the-geosciences?e=37d6b811e4)

[Stanford Report](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=eb856decbd&e=37d6b811e4)

Friday, July 16, 2021

—————————————————————

[Science & Technology](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=e7d9f62baa&e=37d6b811e4)

[Measuring ice? Use the sun](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=25b2deb07f&e=37d6b811e4)

A new method for seeing through ice sheets using radio signals from the sun could enable cheap, low-power and widespread monitoring of polar changes.

[Sun Radar](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=9027e18605&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[Science & Technology](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=ab7e4db5ea&e=37d6b811e4)

[AI speech police](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=f1aafb1ebe&e=37d6b811e4)

AI researchers find there’s a big difference between recognizing spoken language and the much messier task of identifying toxic speech on social media.

[Toxic speech on social media](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=9adc449197&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[Science & Technology](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=a6c58963f9&e=37d6b811e4)

[Disability in the geosciences](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=a1d8cac81a&e=37d6b811e4)

Four Stanford Earth community members talk about how disability, neurodivergence and chronic illness have informed and impacted their careers.

[Physical barriers to geoscience learning](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=082bf7d3b4&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[Bio-X Program](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=9e1690c03a&e=37d6b811e4) [Faculty Housing](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=6c988898ff&e=37d6b811e4)

—————————————————————

Announcements

– University IT Technology Training is offering [90-minute Skill Booster sessions](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=4f2932f82f&e=37d6b811e4) as part of the Techie Festival. Enroll before the end of August; all classes are STAP eligible.

—————————————————————

[Featured events](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=cdb0ab5831&e=37d6b811e4)

– [Quarantine Sessions: A Distributed Electroacoustic Network Improvisation](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=3638ac6401&e=37d6b811e4): Sunday, July 18, 1 p.m.

– [Gambhir Symposium](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=7f49f1ef30&e=37d6b811e4): Monday, July 19, 8:30 a.m.

– [Fireside Chat with Dan Klein](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=f62a9dc19d&e=37d6b811e4): Tuesday, July 20, 12:30 p.m.

– [Campus Conversations: Fall Quarter & Return to On-Site Work](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=90394ac3d8&e=37d6b811e4): Tuesday, July 27, 2 p.m.

[More featured events »](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=030be7f0e3&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[In the news](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=8e2bda1985&e=37d6b811e4)

(Stanford Report occasionally links to stories that, for some readers, may require a subscription.)

– [Experimental brain implant lets man with paralysis turn his thoughts into words](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=b95f6fcbf9&e=37d6b811e4) (NPR)

[More Stanford mentions »](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=237bddbaa4&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[EVGR Marketplace](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=518904e43c&e=37d6b811e4) [Stanford-issued transit passes](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=6aa243756b&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[Campus Conversation](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=110e85ed22&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[News](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=23bce1ee8b&e=37d6b811e4) • [Suggestions](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=3f111129eb&e=37d6b811e4) • [Archive](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=29facd7269&e=37d6b811e4) • [Jobs](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=5aacf7ffae&e=37d6b811e4) • [Advertise](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=1a7c7c46fa&e=37d6b811e4) • [Contact](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=ee214211a7&e=37d6b811e4)

🔊 Listen to this