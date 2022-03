(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Sojern al Tourism Summit di Rimini

Il 31 marzo la multinazionale del marketing turistico sarà presente all’hub turistico riminese intervenendo sia all’evento Improve che al Destination Lab

Sojern partecipa al Tourism Summit 2022 al Palacongressi di Rimini il 31 marzo dalle 9 alle 18.

All’interno della giornata riminese dedicata al turismo vi sono quattro eventi separati, tra cui la quarta edizione di Destination Lab, una sezione interamente dedicata alle potenzialità di sviluppo delle destinazioni turistiche, un’occasione concreta di approfondimento sul tema della promozione del territorio.

Sojern è chiamata a partecipare come azienda esperta in destination management nel convegno “L’era always-on del marketing per le destinazioni” con Luca Romozzi, direttore commerciale Europa di Sojern, e Daniele Manetti senior manager destination di Sojern alle 15.10 nella Sala del Castello 2. Durante la presentazione verrà illustrato l’utilizzo del machine learning nel digital marketing, e l’importanza di essere pronti al dialogo costante con i futuri viaggiatori.

Sojern illustrerà come l’utilizzo del machine learning nel digital marketing permette di uscire dagli schemi tradizionali di investimenti per campagna pubblicitaria.

Tra gli altri eventi del Tourism Summit c’è Improve, sezione riservata alle vendite in hotel. Qui alle 15.10 nella sala del Tempio 2 sarà presente Giulio Farinelli business development manager di Sojern, nel convegno “Il Digital Marketing nel 2022: dati e approfondimenti per una strategia efficace”. Focalizzato sulle ricerche online per gli hotel in Italia e i principali mercati da cui provengono, Farinelli proporrà gli insights aggiornati agli ultimi giorni. In particolare analizza non solo il traffico online derivante da Paesi di lungo raggio, ma ci aiuterà anche a comprendere quali mercati europei e di prossimità sono attualmente interessati all’Italia.

I manager Sojern indicheranno sia per le destinazioni turistiche che per la ricettività i principali canali di marketing e come utilizzarli al meglio gestendo i budget in modo efficace per evitare gli sprechi. Inoltre, in entrambe le sessioni è considerato centrale adottare strategie adeguate a una situazione in rapida evoluzione e in un contesto senza precedenti.

A proposito di Sojern

Sojern è una piattaforma di marketing digitale leader progettata per i professionisti del marketing dei viaggi. Utilizzando l’intelligenza artificiale e i dati sulle intenzioni dei viaggiatori, Sojern fornisce soluzioni di marketing multicanale per attrarre turisti verso le destinazioni. 10.000 hotel, attrazioni, enti del turismo e agenzie di marketing di viaggio si affidano a Sojern ogni anno per attrarre e convertire i viaggiatori di tutto il mondo.

