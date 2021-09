(AGENPARL) – sab 25 settembre 2021 L’MKF Bollate completa lo sweep contro le Metalco Thunders & Dragons Castellana e conquista per prima uno spot nella finale scudetto.

Per prime a scendere in campo, Metalco Thunders & Dragons Castellana e MKF Bollate terminano la loro serie molto velocemente. Le campionesse d’Italia in carica, infatti, chiudono la serie in 3 partite. Vittoria netta per Greta Cecchetti e compagne che partono con un solo-homer di Amanda Fama sul secondo lancio della partita di Chiara Biasi.

Con una doppietta in casa in gara 3 e 4 Saronno conquista la finale scudetto per il secondo anno consecutivo. La squadra di Larry Castro punisce il Poderi Dal Nespoli Forlì con due partite concluse prima del limite delle 7 riprese

L’Inox Team Saronno raggiunge l’MKF Bollate nelle Italian Softball Series e lo fa dominando entrambe le partite giocate in casa contro Forlì, rompendo il totale equilibrio espresso una settimana prima in Romagna.

Semifinali

Gara 3

Metalco Thunders & Dragons Castellana – MKF Bollate 1-4

Inox Team Saronno – Poderi Dal Nespoli Forlì 7-0 (5° inn)

Gara 4

Inox Team Saronno – Poderi Dal Nespoli Forlì 10-2 (6° inn)

Nelle foto allegate: Greta Cecchetti in pedana (Davide Carabelli) e Giulia Longhi che esulta (KS/Fibs)

