(AGENPARL) – dom 04 luglio 2021 La felicità, l’emozione e la commozione per la vittoria del Campionato Europeo sono ancor vive e tangibili nel ritiro azzurro dell’Hotel Franz di Gradisca d’Isonzo, ma è già tempo di pensare al futuro e al prossimo impegno. I Giochi della XXXII Olimpiade sono distanti solo 17 giorni. Ormai si può dire che l’esordio contro gli Stati Uniti, fissato per mercoledì 21 luglio alle ore 5.00 del mattino (orario italiano), sia dietro l’angolo.

In più ci sono delle scadenze burocratiche da rispettare e quindi è necessario stilare la lista della squadra che affronterà l’Olimpiade e che, oltra agli Stati Uniti, scenderà in campo contro Australia, Giappone, Messico e Canada, nel tentativo di rispettare la promessa fatta un paio di anni fa da Enrico Obletter al Presidente del CONI, Giovanni Malagò: una medaglia.

Per questo già nel primo pomeriggio, dopo aver festeggiato a dovere il dodicesimo titolo europeo, vinto contro le eterne rivali dell’Olanda, dopo una mattinata libera e il pranzo di squadra, il manager Federico Pizzolini, affiancato dal Presidente Andrea Marcon e dalla vice Presidente Roberta Soldi, ha comunicato alla squadra le proprie scelte.

Questi i nomi delle giocatrici che il 9 luglio prenderanno il volo per Sendai, sede del ritiro giapponese della Nazionale che poi parteciperanno ai Giochi Olimpici:

Ilaria Cacciamani (lanciatrice e esterno), Emily Patricia Carosone (interno e dp), Elisa Cecchetti (catcher e esterno), Greta Cecchetti (lanciatrice), Amanda Lynn Fama (interno), Andrea Marie Filler (interno), Marta Gasparotto (catcher e interno), Andrea Howard (interno e esterno), Giulia Metaxia Koutsoyanopoulos (prima base), Alexia Lacatena (lanciatrice), Giulia Longhi (interno), Fabrizia Marrone (esterno), Erika Piancastelli (catcher e esterno), Beatrice Ricchi (esterno). Al gruppo di 14 qui sopra elencato, a partire dal 19 luglio, si aggregherà anche Laura Vigna.

Lo staff sarà composto da Federico Pizzolini (manager), Giovanna Palermi (coach), Julio La Rosa (pitching coach), Gateano Schiavottiello (medico), Ulisses Hernandez (fisioterapista), Elio Paolini (fisioterapista), Francesca Ambruoso (preparatrice atletica), Roberta Soldi (capo delegazione).

