Premiere Cup

Protagonista della giornata è il Poderi Dal Nespoli Forlì. La squadra di Francisca ottiene due preziose vittorie, una delle quali addirittura per manifesta contro lo Joudrs Praga e risale in classifica. In attesa del big-match contro Bollate, ora Forlì si trova ad occupare la seconda posizione, quella che darebbe l’accesso alla finale per il titolo.

Nella partita mattutina è proprio la sfida contro le ceke a dare verve alla giornata, che si apre con il lead-off Laura Vigna capace di battere un fuoricampo al primo turno in battuta. Alla fine saranno 13 le valide, che consentiranno alla formazione romagnola di segnare altrettanti punti e vincere 13-4. Le prime tre del line-up, Vigna, Suka Van Gurp e Suzannah Brookshire hanno tutte messo a segno un fuoricampo: per Vigna e il seconda base messicano la partita si chiude addirittura con un 2 su 4 con anche un doppio a testa. L’avvio da 4 punti, sebbene lo Joudrs provi a mettere in difficoltà Samantha Sheeley segnando 3 punti nella parte bassa dal primo, la partita è in discesa per Forlì: 3 punti al quarto e 5 al quinto inning consentono di terminare il match prima del settimo.

[IL TABELLINO DI FORLÌ-JOUDRS](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-premiere-cup/schedule-and-results/box-score/84850)

Molto più complicata ed equilibrata la partita del pomeriggio contro le olandesi del Roef!. Le romagnole hanno avuto la meglio solo dopo la prima ripresa supplementare, grazie a un walk-off single di Ilaria Cacciamani, schierata all’esterno destro e capace di chiudere la serata con un 3 su 4 con 3 RBI che dà la dimensione dell’eclettismo della lanciatrice del Poderi Dal Nespoli e della nazionale. Il primo vantaggio è proprio del Forlì al primo inning, grazie a un doppio di Suzannah Brookshire; al secondo Roef! Passa in vantaggio 2-1 e poi allunga al quarto con un triplo di Wies Ligtvoet, che spinge a casa Onaisha Franka. Al sesto Forlì si porta in vantaggio 4-3 grazie a un triplo di Beatrice Ricchi e un doppio di Cacciamani. Non c’è pace, perché nella parte alta del settimo le olandesi tornano in vantaggio con le battute di Elizabeth Snow (solo-homer) e Isa Los (singolo). Il pareggio che porta la partita al tie-break è firmato da Laura Vigna, su battuta di Van Gurp e, infine, all’ottavo, con Sierra Hyland piazzata in seconda, con un singolo da lead-off, Cacciamani chiude i conti 6-5.

[IL TABELLINO DI FORLÌ-ROEF!](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-premiere-cup/schedule-and-results/box-score/84853)

L’MKF Bollate ha un solo impegno nella terza giornata della Premiere Cup e porta a termine il lavoro senza troppi patemi, anche se le svizzere del Barracudas non stendono certo il tappeto rosso. La vittoria per la squadra lombarda arriva dopo 7 riprese. Ancora una volta il manager del Bollate, Alejandre Mesa, manda in pedana Veronika Peckova, che lascia alle svizzere solo una valida. Le rossoblù vincono grazie sì a 8 valide, ma nello specifico a salire sugli scudi sono Taylor Glover e Giorgia Fumagalli. La prima mette a segno l’inside the park home-run che sblocca il risultato al terzo; mentre Fumagalli, al quarto, la scaraventa oltre la recinzione per il momentaneo 3-0 che “spacca” la partita. Il quarto punto bollatese è opera di Lara Cecchetti che, con un singolo, porta a casa dalla seconda Maxime Van Dalen. Al sesto arriva il quinto punto, propiziato da un bunt si sacrificio di Sara Camisasca, che costringe all’errore la difesa svizzera e consente a Laura Bigatton di segnare. C’è un altro fuoricampo interno, di Amanda Fama, che batte lungo a destra, scavalcando l’esterno destro, per segnare il 6-0. Infine, a chiudere i conti, sono i tripli di Irene Costa e Marta Chiodaroli (quest’ultimo però, essendo il walk-off, si trasforma statisticamente in un singolo), che fissano il risultato sul 7-0 al sesto. E ora pensiero al big-match di giovedì 19 agosto, contro il Poderi Dal Nespoli Forlì.

[IL TABELLINO DI BOLLATE-BARRACUDAS](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-premiere-cup/schedule-and-results/box-score/84856)

[CALENDARIO PREMIERE CUP](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-premiere-cup/schedule-and-results)

[CLASSIFICA PREMIERE CUP](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-premiere-cup/standings)

Coppa delle Coppe

Il secondo match del secondo round-robin e primo della terza giornata, quello che poteva rivelarsi l’ostacolo più complicato, ovvero le ceke delle Eagles Praga, viene magistralmente superato dall’Inox Team Saronno che, sul diamante di Legnano, si impone 4-2. Le lombarde partono immediatamente col piede giusto sin dalle prime battute dell’incontro: cercando di spingere il gioco vanno ben presto sul 2-0 contro la lanciatrice già vista a Pianoro Cassady Knudsen grazie al punto segnato da Brittany Abacherli su errore di tiro del catcher Cejkova-Kolaci e nel terzo inning il bunt di Priscilla Brandi che porta a casa Valeria Bettinsoli. Le Eagles provano a rientrare in partita con l’RBI di Slaba contro Kelly Barnhill, ma Saronno nel quinto rimette immediatamente le distanze con l’RBI-double di Giulia Longhi con la stessa capitana saronnese capace di andare a segnare il 4-2 sulla stessa azione per il secondo errore di giornata del catcher avversario. Nell’ultimo inning le ceke provano a rientrare segnando un punto con la rimbalzante di Thompsonova contro Yamerky Guevara, entrata come rilievo e risultata lanciatrice vincente del match.

[IL TABELLINO DI SARONNO-EAGLES](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-cup-winners-cup/schedule-and-results/box-score/85002)

Nella partita della sera, che si è disputata sul diamante principale di Saronno, l’Inox Team ha ottenuto una vittoria nettissima, dopo 5 riprese, contro le Panthers Trnava. La squadra slovacca ha retto poco più di 3 riprese, fino a quando cioè è rimasta in pedana la lanciatrice austriaca Martina Lackner, dopodiché le ragazze di Larry Castro hanno dilagato, vincendo 17-1, con ben 10 punti nel quinto attacco. Inizio alla pari: 1-0 Saronno grazie a un doppio di Giulia Longhi; subito dopo 1-1 con un singolo di Mihalkova. Il punto del 2-1 arriva con il solo-homer Brittany Abacherli. A quel punto Saronno dilaga partendo da un fuoricampo interno di Fabrizia Marrone (2 RBI). Nel big-inning che chiude la serata si segnalano addirittura 2 home-rundi Gioia Tittarelli (uno da 3 e uno da 2 punti). Ora mente concentrata sulle gare di giovedì 19 agosto, le prime due del final-round robin, che serviranno a dare l’accesso alla finale nelle quali il Saronno affronterà, prima le spagnole del Viladecans, poi l’Olympia Haarlem, forse l’unica vera squadra che può puntare alla finale, insieme alle varesine

[IL TABELLINO DI SARONNO-PANTHERS](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-cup-winners-cup/schedule-and-results/box-score/85007)

[CALENDARIO COPPA DELLE COPPE](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-cup-winners-cup/schedule-and-results)

[CLASSIFCHE COPPA DELLE COPPE](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-european-cup-winners-cup/standings)

RISULTATI DELLE ITALIANE

Premiere Cup

Poderi dal Nespoli Forlì – Joudrs (CZE)13-4

Roef! (NES) –Poderi dal Nespoli Forlì5-6

Barracudas (SUI) – MKF Bollate 0-7

Coppa delle Coppe

Eagles Praga (CZE) – Inox Team Saronno 2-4

Inox Team Saronno – Trnava Panthers (SVK) 17-1

PROGRAMMA ITALIANE giovedì 19 agosto

Premiere Cup

H 15 Les Comanches-Poderi Dal Nespoli Forlì

h 20 MKF Bollate-Poderi Dal Nespoli Forlì

Coppa delle Coppe

H 12 Inox Team Saronno-Vildecans

H 20 Olympia Haarlem – Inox Team Saronno

Nella foto allegata, Ilaria Cacciamani in battuta (Credit: Manguera Prensa)

