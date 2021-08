(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Prosegue il cammino delle campionesse in carica nella Premiere Cup con due facili vittorie, anche se, solo una delle due, quella della sera, va in archivio prima delle sette riprese regolamentari. Il Poderi Dal Nespoli Forlì, invece, incassa la prima sconfitta del torneo (di misura contro Rivas) per poi riprendersi contro le russe. Nella Coppa delle Coppe tutto oltremodo facile per l’Inox Team Saronno, che porta a casa due facili affermazioni per “manifesta”

RISULTATI DELLE ITALIANE

Premiere Cup

Poderi dal Nespoli Forlì – Club de Béisbol y Sóftbol Rivas (SPA) 0-1

Poderi dal Nespoli Forlì – RussStar (RUS) 6-0

MKF Bollate – Les Comanches (FRA) 10-1

RussStar (RUS) – MKF Bollate 16-1

Coppa delle Coppe

Inox Team Saronno – Les Pharaons (FRA) 14-3Chicaboo’s Stabroek (BEL) – Inox Team Saronno 1-8

PROGRAMMA ITALIANE mercoledì 18 agosto

Premiere Cup

H 10 Poderi dal Nespoli Forlì – Joudrs (CZE)

H 15 Roef! (NES) –Poderi dal Nespoli Forlì

H 20 Barracudas (SUI) – MKF Bollate

Coppa delle Coppe

H 15 Eagles Praga (CZE) – Inox Team Saronno

H 20 Inox Team Saronno – Trnava Panthers (SVK)

