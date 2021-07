(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 Primi due passi nel girone eliminatorio per le azzurrine, che hanno archiviato abbastanza agevolmente le partite contro Polonia e Croazia: due avversarie sulla carta abbordabili e alla fine dimostratesi tali. Vittorie agevoli, al termine di una giornata difficile soprattutto dal punto di vista logistico e per i tempi stretti delle partite ravvicinate e anche perché, nel riscaldamento della seconda partita, un infortunio ha costretto Maya Milano a dare forfait.

16-1 contro la Polonia in 5 riprese, 13-0 contro la Croazia in 4 riprese: sono i due responsi della prima giornata del Campionato Europeo di Softball che l’Italia Under 18 ha giocato sul campo di Svòboda Park a Praga. Un bilancio estremamente positivo se non si dovesse fare i conti con un infortunio che non ha consentito a Maya Milano di scendere in campo nella seconda partita, quando era stata designata come pitcher partente. La giovane lanciatrice azzurra ha accusato un problema al ginocchio sinistro nel corso del riscaldamento della partita contro la Croazia e ora lo staff sanitario sta valutando le condizioni per capire quale saranno le sue possibilità di proseguire il torneo.

Dal punto di vista tecnico le avversarie delle azzurrine nella prima giornata non erano, sulla carta, avversarie temibili e il risultato del campo lo ha dimostrato. Le due vittorie sono state molto nette, sia sotto il profilo del risultato, sia sotto il profilo del gioco, che ha decisamente soddisfatto il manager Andrea Longagnani.

Nella prima partita contro la Polonia è stata Beatrice Nannetti la lanciatrice vincente, che ha completato cinque riprese di gioco. In attacco la squadra è partita subito con il piede giusto e segnato immediatamente 3 punti, che hanno spianato la strada a una vittoria completata, come detto, grazie all’applicazione della mercy rule. Nel complesso il box di battuta è stato capace di realizzare 9 valide (di cui 2 tripli e 2 doppi): sugli scudi Clara Carati con 3 su 3 e 5 RBI e Sarah Bortolotti (impiegata in difesa in seconda base) con 2 su 3 e 4 RBI.

Proprio quest’ultima è stata protagonista in pedana nella vittoria 13-0 contro la Croazia nel pomeriggio. Chiamata, a freddo, a sostituire l’infortunata Maya Milano (di cui abbiamo già detto sopra), ha portato a termine una shut-out di quattro riprese con l’attacco capace di battere 6 valide e anche di sfruttare ben 7 basi ball concesse dalla pedana croata. Da segnalare anche nel corso della partita pomeridiana un paio di tripli (di Elena Cavaglieri e Clara Carati) e la giusta soddisfazione per la doppietta. Purtroppo, però, non si può rientrare in hotel e pensare alla parte restante del torneo senza pensare alle condizioni di Maya Milano, nella speranza che tutto si risolva per il meglio.

I prossimi impegni per l'Italia sono quelli della giornata di martedì 20 luglio: alle 10.00, sul diamante dello Spectrum, contro la Svezia e alle 19.30 sul campo principale di Svòboda Park contro la Germania.

