(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 Sociale: l’assessore Venturini ai festeggiamenti dei cinque anni del Punto Luce di Save the Children a Marghera

Cinque anni al fianco di famiglie e bambini lavorando per l’inclusione sociale e combattendo la povertà educativa. Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 27 novembre, nel campo da basket di Ca’ Emiliani a Marghera la festa di compleanno per i cinque anni di attività del Punto Luce di Save the Children a Marghera. Ad animare la giornata il gioco e i bambini che in questi anni hanno frequentato il Punto Luce, ai quali ha portato il saluto della città l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

“Cinque anni fa abbiamo voluto aprire questo importante presidio in un territorio di frontiera come quello di Marghera Sud, – ha sottolineato l’assessore – area del territorio investita da molte trasformazioni sociali e urbanistiche, per affiancare le famiglie nel lavoro educativo con i loro figli. Il Punto Luce rappresenta un’importante realtà che lavora con i bambini di famiglie con delle fragilità, li affianca nelle attività di doposcuola, di intrattenimento, di apprendimento della lingua e di sostegno in generale nel processo di crescita educativa”.

“Siamo orgogliosi come Save the Children di aver festeggiato questo traguardo a Marghera”, ha aggiunto Julia Di Campo, coordinatrice del Punto Luce. “Ringraziamo per la collaborazione attiva sia con il Comune di Venezia che con il nostro partner territoriale rappresentato dalla cooperativa Itaca. Attualmente le ragazze ed i ragazzi che partecipano alle attività sono circa 150, con le iniziative che non si sono mai fermate, anche durante i momenti più critici della pandemia”.

I beneficiari diretti del Punto Luce in questi anni, è stato spiegato, sono circa 500, “ma ci sono anche altre persone a cui forniamo supporto – ha proseguito Di Campo – come madri e padri che affidano con fiducia i loro figli per aiutarli nei compiti e anche per le attività ludico-ricreative. Ma diamo supporto anche in attività sportive, artistiche e culturali, di sostegno allo studio con acquisto di libri di testo. E adesso ci stiamo impegnando attraverso la rete alta intensità educativa.”

“È bello festeggiare questo quinto compleanno oggi con una giornata di festa – ha ripreso Venturini – e la vostra presenza è la dimostrazione che questo è un lavoro importante per il territorio, visti i tanti bambini che ogni anno passano in questa struttura e hanno il vostro supporto. Siamo contenti e orgogliosi di essere partiti da qui cinque anni fa e ora festeggiamo un primo traguardo. Grazie a tutto lo staff di Save the Children, al Servizio Infanzia e adolescenza del Comune di Venezia e alla cooperativa Itaca per il lavoro che fate”, ha concluso l’assessore.

Venezia, 27 novembre 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this