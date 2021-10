(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Sociale: alle Pink Lioness in Venice l’assegno del ricavato dell’asta di beneficenza “Volo del colombo immaginario”

Un assegno che permetterà alle Pink Lioness in Venice di acquistare salvagenti per la loro attività sportiva, che spesso sfocia anche nel sociale. Con una breve cerimonia davanti alla sede della Reale Società Canottieri Bucintoro, che ospita le atlete dell’associazione di ex pazienti affette da tumore al seno, nel pomeriggio di oggi, martedì 19 ottobre, la presidente del concorso delle Marie del Carnevale, Maria Grazia Bortolato, ha consegnato alle atlete l’assegno con la somma raccolta grazie alla terza edizione del “Volo del colombo immaginario”, l’asta di beneficenza di dodici riproduzioni di un colombo veneziano realizzate dai maestri della “Compagnia l’arte dei Mascareri” e da Alessandro Moretti in collaborazione con Consorzio Promovetro Murano.

“Una lodevole iniziativa – ha commentato l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, che ha partecipato alla consegna – che va a supportare le tante attività che già vedono protagoniste le Pink Lioness, delle vere leonesse della prevenzione. Un ringraziamento a Maria Grazia Bortolato per aver deciso di devolvere il ricavato dell’asta a una realtà fondamentale per la città”.

Davanti alla Remiera Bucintoro anche il dragon boat con cui le Pink Lioness domenica hanno sfilato in Canal Grande per sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione del tumore al seno: “Siete donne eccezionali – ha affermato Maria Grazia Bortolato, assieme a una rappresentanza delle Marie del Carnevale – è stato naturale decidere di devolvere questa somma a voi, sempre in prima linea per aiutare la nostra comunità. La vostra energia contribuisce a illuminare i momenti di difficoltà che ancora troppe donne sono costrette ad affrontare”.

Ogni colombo, tramite sorteggio, è stato abbinato a una delle dodici Marie ed è stato donato all’associazione “Venezia è… storia, arte e cultura”, che ha organizzato l’asta di beneficenza nella sede di Fidesarte di Mestre. L’opera abbinata alla Maria vincitrice è rimasta in proprietà allo sponsor del progetto, un ristorante veneziano.

Venezia, 19 ottobre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Live.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/foto%202_6.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/foto%203_0.jpg)

