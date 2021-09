(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 SMERIGLIO: SOLIDARIETA’ A CIRINNA’

“Sarà un caso, ma da quando è iniziata la discussione sul ddl Zan, Monica Cirinnà è fatta oggetto di attacchi violenti, intimidazioni e fake-news. Questo è un modo barbarico di affrontare un dibattito così importante per il Paese. Dispiace moltissimo che buona parte di questa offensiva violenta venga da parti politiche come Italia Viva che dovrebbe sostenere il ddl Zan. Fermiamo questa macchina infame che rischia di costruire il capro espiatorio e renderlo bersaglio facile in rete come nella società. Renzi agendo in questo modo si sta assumendo una responsabilità grave”.

Così Massimiliano Smeriglio, Eurodeputato S&D.

