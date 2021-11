(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 MINISTERO DELLA DIFESA

Conferenza sull’Innovazione della Difesa 2021

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA): il cambIAmento delle organizzazioni”

CASD, 29 – 30 novembre 2021

Nelle date del 29 e 30 novembre 2021 avrà luogo presso il Centro Alti Studi per la Difesa, in piazza della Rovere 83 – Roma, la Conferenza sull’Innovazione della Difesa 2021 “INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA): il cambIAmento delle organizzazioni”.

L’evento, nell’arco delle due giornate, si articolerà su 3 panel. I primi due trattati il 29 novembre, a partire dalle 09.00, saranno:

-“I cambiamenti organizzativi – gestione dei dati e adeguamenti organizzativi”;

-“Velocità dei processi decisionali” – opportunità e sfide legate all’evoluzione della competizione”.

La giornata conclusiva del 30 novembre, con inizio alle 09.30, alla presenza dei Vertici della Difesa e delle Forze Armate, sarà dedicata al tema “Intelligenza artificiale e implicazioni per la Difesa”.

Ingresso al CASD in Piazza della Rovere 83, Roma, entro le 08.30 del 29 novembre.

