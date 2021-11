(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 MINISTERO DELLA DIFESA

5 NOVEMBRE 2021: CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Venerdì 5 novembre, alle ore 11:00, alla presenza delle massime autorità civili e militari, avrà luogo la cerimonia di cambio del Capo di Stato Maggiore della Difesa tra il Generale Enzo VECCIARELLI e il subentrante l’Ammiraglio Giuseppe CAVO DRAGONE, presso l’Aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, sito in Via Appia Nuova 1651.

MODALITÀ DI ACCREDITO:

Ingresso per la cerimonia entro le ore 10.00 di venerdì 5 novembre.

Coloro che intendono partecipare all’evento dovranno obbligatoriamente rispettare le disposizioni impartite dalle vigenti normative anti-COVID, in particolare il possesso di green pass. Per l’accesso e per tutta la durata della cerimonia, dovrà essere osservato il distanziamento sociale e dovrà essere indossata la mascherina.

