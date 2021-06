(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 MINISTERO DELLA DIFESA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione

Comunicato Stampa – Nr. 7 del 24 giugno 2021

DIFESA: DOMANI la cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico E IL passaggio di consegne per la presidenza del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD)

Si terrà domani mattina, nella storica sede di Palazzo Salviati, la cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2020/21, unitamente al passaggio di consegne per la presidenza del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) tra il Generale di Squadra Aerea Fernando GIANCOTTI e l’Ammiraglio di Divisione Giacinto OTTAVIANI.

Alla cerimonia prenderanno parte il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Giorgio MULÈ, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo VECCIARELLI, oltre a numerose autorità civili e militari.

In questo Anno Accademico si sono svolti corsi IASD (Istituto Alti Studi per la Difesa), ISSMI (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze) e l’Executive Master in Strategic Leadership and Digital Transformation, con esperti relatori internazionali. Hanno partecipato ai corsi circa 260 frequentatori, di cui circa 60 stranieri provenienti da 27 differenti Nazioni.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming dalle ore 9 sul portale www.difesa.it e sugli account social del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa ai seguenti link:

https://www.difesa.it

