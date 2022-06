(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Un’azienda di Sansepolcro in campo per la sicurezza dei

SANSEPOLCRO (AR) – Un’azienda di Sansepolcro in campo per la sicurezza dei

lavoratori di Mirabilandia. Il grande parco divertimenti di Ravenna ha fatto

affidamento sulle esperienze e sulle competenze di SmartVita per eseguire una serie

di interventi per l’ispezione e la messa a norma dei sistemi anticaduta presenti sulle

attrazioni, con l’obiettivo di prevenire infortuni e incidenti al personale addetto alle

manutenzioni. In questo ambito, infatti, uno dei punti di riferimento del centro Italia

è proprio la realtà biturgense fondata nel 2014 e di cui Richard Lee Dallaghan è

amministratore unico. Gli interventi effettuati hanno interessato soprattutto il

Divertical, l’ottovolante acquatico più alto del mondo, in cui è stata sostituita parte

della rotaia anticaduta installata sull’attrazione, nell’ambito di un intervento di

manutenzione straordinaria.

La collaborazione tra SmartVita e Mirabilandia ha preso il via nel 2020 attraverso

l’intermediazione di In-Safety, il primo e unico consorzio italiano che riunisce

specialisti in soluzioni e tecnologie per la sicurezza anticaduta industriale e negli

ambienti confinati o sospetti di inquinamento. I primi interventi eseguiti dall’azienda

di Sansepolcro hanno riguardato soprattutto la fornitura di attrezzature e presidi per

la gestione del soccorso, sia negli spazi confinati che per i lavori in quota. A partire

dal 2021 sono stati poi condotti minuziosi interventi di adeguamento e manutenzione

dei sistemi anticaduta a servizio delle attrazioni orientati soprattutto a garantire il

lavoro in sicurezza degli operatori impegnati quotidianamente all’interno del parco.

Contemporaneamente, infine, è stato effettuato un attento lavoro di revisione e

adeguamento dei dispositivi di protezione individuale quali imbracature, cordini,

moschettoni, caschetti e dispositivi di soccorso ed evacuazione. «La nostra azienda è

nata per garantire la piena efficienza e sicurezza dei sistemi anticaduta e di soccorso

sui luoghi di lavoro – spiega Lee Dallaghan, – promuovendo le corrette procedure e

l’addestramento specifico, sviluppando tecnologie e utilizzando strumentazioni

all’avanguardia anche per ambiti delicati relativi alle linee vita e agli spazi confinati.

Questa specializzazione nelle attrezzature e nei sistemi anticaduta è stata posta al

servizio di aziende, stabilimenti, cantieri, monumenti e parchi in gran parte di

Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, acquisendo le competenze per andare a

intervenire anche su ambiti specifici come le stesse attrazioni del Parco di

Mirabilandia».

Sansepolcro (Ar), venerdì 3 giugno 2022

Uffici Stampa Egv

di Cavini Marco

