(AGENPARL) – dom 24 aprile 2022 Slovenia: Serracchiani, si ferma virata sovranista

“Positiva la forte affermazione del desiderio di cambiamento e di discontinuità in Slovenia, dove il centrodestra ha deluso molti elettori. La nuova maggioranza che si profila in Parlamento apre a una nuova stagione in linea con le aspirazioni democratiche e liberali su cui è nata la vicina Repubblica. Si ferma la virata sovranista che era stata impressa dal governo Jansa, che ha messo la Slovenia di fronte a contraddizioni in politica interna ed estera, rese più evidenti dalla guerra in Ucraina”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, a fronte degli exit poll che danno in testa il Movimento Libertà (Gibanje Slovenija), nuova formazione liberale e progressista guidata dall’ex top manager Robert Golob, superando ampiamente il Partito democratico sloveno (Sds), del premier conservatore uscente Janez Jansa.

