(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 SLOVENIA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): 30 ANNI DI INDIPENDENZA, NELLA PIAZZA DELLE DUE GORIZIE SI FA IL FUTURO

“Era il 25 giugno 1991, quando il Parlamento sloveno proclamò la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Oggi sembra passata un’infinità di tempo, da quei momenti di profonda incertezza che sprofondarono presto in un conflitto. Oggi si parla di Gorizia e Nova Gorica insieme Capitale della Cultura 2025, di un’unione sempre più stretta tra queste e tra il Collio e il Brda. Un popolo, quello sloveno, che, come ha ricordato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha lottato per la libertà, per la propria terra e per avere una democrazia occidentale, fino all’entrata nell’UE. Oggi Italia e Slovenia, Gorizia e Nova Gorica sono figlie dell’Europa: separate da un confine che non significa più divisione, bensì vicinanza, opportunità per un futuro sempre più comune. Tanti auguri Slovenia”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

